“혜교야, 그날 보자”…‘순풍산부인과’ 25년 만에 뭉친다

입력 :2025-09-11 15:23:58
수정 :2025-09-11 15:30:30
tvN ‘커피시키신분’ 캡처
추억의 국민 시트콤 ‘순풍 산부인과’ 주역들이 25년 만에 다시 뭉친다. tvN STORY 추석 특집 ‘신동엽의 커피 시키신 분? 순풍 패밀리’가 오는 10월 9일 첫 방송된다.

이번 특집은 ‘순풍 산부인과’의 주역들을 한자리에 모아 당시의 추억과 비하인드, 명장면, 명대사 등을 나누는 동창회 콘셉트로 꾸며진다. MZ세대 사이에서 역주행 인기를 끌었던 ‘순풍 산부인과’의 배우들이 ‘순풍하우스’에 모여 근황과 함께 25년 전 이야기들을 풀어낼 예정이다.

MC 신동엽과 김풍이 ‘순풍 패밀리’를 보기 원하는 의뢰인의 부탁으로 커피차를 준비해 만남을 주선한다. 특히 자타공인 ‘순풍 덕후’ 김풍이 토크에 활기를 불어넣었다는 후문이다.

제작진이 공개한 티저 영상은 박영규의 반가운 인사로 시작된다. 그는 “영원한 미달이 아빠 박영규입니다”라며 “나이는 먹었지만 여전히 MZ다”라는 재치 있는 멘트로 웃음을 자아냈다.

이어 “송혜교, 김소연 같은 스타들의 시작도 ‘순풍’이었다”며 “모두 함께하길 바란다”고 전했다. 영상 말미에는 송혜교에게 전화를 걸어 “혜교야, 그날 보자”라고 인사하는 장면이 담겨 기대감을 높였다.

‘신동엽의 커피 시키신 분? 순풍 패밀리’는 오는 10월 9일과 10일 오후 8시 tvN STORY에서 방송된다.

