이주승 “미모의 베트남 여성과 결혼식 올렸다”…집안 경사

입력 :2025-09-13 12:15:06
수정 :2025-09-13 12:15:06
MBC '나혼자산다' 방송화면
MBC ‘나혼자산다’ 방송화면


MBC '나혼자산다' 방송화면
MBC ‘나혼자산다’ 방송화면


배우 이주승이 방송을 통해 베트남 출신 형수님을 소개했다.

9월 12일 방송된 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’ 말미에는 이주승이 형의 결혼식을 위해 한국을 찾은 형수님과 어머니와 함께 한국 문화를 체험하는 모습이 전파를 탔다.

앞서 형의 결혼 준비 과정을 공개한 바 있는 이주승은 “형이 드디어 한국에서 결혼식을 올렸다”며 형수님을 정식으로 시청자에게 알렸다. 이날 방송에서 세 사람은 한국 민속촌을 방문해 전통문화를 체험했고, 이주승은 형수님을 위해 직접 사진을 찍어주며 다정한 모습을 보였다.

형수님의 이름은 ‘가을’을 뜻하는 베트남어에서 따왔다고 전해졌다. 평소 낯을 가린다는 그는 카메라 앞에만 서면 모델처럼 변신해 눈길을 끌었다.

