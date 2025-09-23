기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“처남댁과 바람난 남편…따졌더니 정신병원에 감금시켰다”

입력 :2025-09-23 17:34:15
수정 :2025-09-23 17:34:15
남편이 자신의 올케와 불륜을 저지른 것을 포착한 여성이 되레 정신병원에 강제 입원한 사연이 전해져 충격을 줬다. 유튜브 채널 ‘중년이상준’
남편이 자신의 올케와 불륜을 저지른 것을 포착한 여성이 되레 정신병원에 강제 입원한 사연이 전해져 충격을 줬다. 유튜브 채널 ‘중년이상준’


남편이 자신의 올케와 불륜을 저지른 것을 포착한 여성이 되레 정신병원에 강제 입원한 사연이 전해져 충격을 줬다.

코미디언 이상준의 유튜브 채널 ‘중년이상준’에는 지난 18일 ‘탐정의 세계, 우리가 상상 못 한 현실에 관한 무료강의’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이 영상에는 정경수 탐정이 출연해 탐정 생활을 하며 겪었던 의뢰를 소개했다.

정 탐정은 한 기업 대표가 처남댁과 바람이 난 사연을 공개했다. 정 탐정은 “의뢰인은 아내분이었다”라며 “이 여성에겐 아들이 둘 있었다”라고 운을 뗐다.

이어 “(의뢰인의 남편은) 아내가 자신의 불륜을 의심하자 아들들에게 ‘너희 엄마가 너희 숙모랑 (나랑) 바람이 났다고 한다. 정신이 나갔다. 이 회사를 물려받고 싶으면 (정신병원 입원 동의서에) 사인해라’라고 말하며 의뢰인을 정신병원에 8개월 감금했다”고 했다.

유튜브 채널 ‘중년이상준’
유튜브 채널 ‘중년이상준’


정 탐정은 또 “의뢰인 남편과 올케는 주로 차 안에서 은밀히 만났다”며 “여러 차례 잠복 끝에 현장을 포착했다”고 말했다.

그러면서 “의뢰인이 직접 현장에 찾아와 두 사람의 관계를 확인했다”라며 “의뢰인의 남편은 아내에게 미안해하지 않고 처남댁을 챙겼다”라고 덧붙였다.

정 탐정은 “나중에 큰아들 내외가 내 사무실에 찾아왔는데 ‘아무것도 모르고 엄마를 정신병원에 보냈다’며 눈물 흘리더라”고 전했다.

사연을 들은 이상준은 “이거 영화네”라며 놀라움을 감추지 못했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
정수정, 시선 사로잡는 미소
‘모델계 카리나’ 이예닮, 핑크빛 비키니 화보
‘밀라 요보비치’ 열정적 인사
밀라 요보비치, 열정적인 인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치 “부산 안녕”
폴 W.S. 앤더슨-밀라 요보비치 부부의 행복한 무대인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치, 열정적인 인사
‘원정 성매매’ 얼마나 해댔으면… “한국 이미지 심각하게 실추” 대사관도 경고

‘원정 성매매’ 얼마나 해댔으면… “한국 이미지 심각하게 실추” 대사관도 경고
구찌 매장서 에어팟 케이스 슬쩍…유명 가수, 절도 혐의 기소

구찌 매장서 에어팟 케이스 슬쩍…유명 가수, 절도 혐의 기소
교제 살인 후 시신은 시멘트 암매장…살해범인 남자친구는 징역 18년 확정

교제 살인 후 시신은 시멘트 암매장…살해범인 남자친구는 징역 18년 확정
백종원, 결국 한국 떠났다…“‘이것’ 알리기 위해” 놀라운 근황

백종원, 결국 한국 떠났다…“‘이것’ 알리기 위해” 놀라운 근황
‘10월 결혼♥’ 곽튜브 예비신부 사진 반응 “엄청 귀엽고 예뻐”

‘10월 결혼♥’ 곽튜브 예비신부 사진 반응 “엄청 귀엽고 예뻐”
음주단속에 車 버리고 도주…끝내 붙잡힌 ‘165만 유튜버’

음주단속에 車 버리고 도주…끝내 붙잡힌 ‘165만 유튜버’
“선관위서 중국 간첩 99명 체포” 보도 스카이데일리 제명

“선관위서 중국 간첩 99명 체포” 보도 스카이데일리 제명
질병청도 개인정보 유출…“이름·BMI·질병정보까지”

질병청도 개인정보 유출…“이름·BMI·질병정보까지”
“살찌면 비행 금지…체중 감량 실패하면 해고까지” 승무원 폭로 나온 항공사

“살찌면 비행 금지…체중 감량 실패하면 해고까지” 승무원 폭로 나온 항공사
인기 클릭
Weekly Best

  1. 이지혜, 남편 문재완 폭행 사건 전말 “이혼 발표는 유튜브로…”

    이지혜, 남편 문재완 폭행 사건 전말 “이혼 발표는 유튜브로…”

  2. 공항서 란제리쇼? 배우 문가영, 속옷 바람 활보 ‘충격 패션’

    공항서 란제리쇼? 배우 문가영, 속옷 바람 활보 ‘충격 패션’

  3. “예비신랑이 너무 좋아해”…신지, ♥문원과 ‘기쁜 소식’ 전했다

    “예비신랑이 너무 좋아해”…신지, ♥문원과 ‘기쁜 소식’ 전했다

  4. “처음 겪는 이유 모를 고통”…김영희 결국 응급실행, 무슨 일

    “처음 겪는 이유 모를 고통”…김영희 결국 응급실행, 무슨 일

  5. “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

    “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를