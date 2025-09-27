기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

‘39세’ 빠니보틀, 곽튜브 결혼에 “난 결혼 생각 없어” 왜?

입력 :2025-09-27 07:03:36
수정 :2025-09-27 07:03:36
유튜브 ‘노홍철’
유튜브 ‘노홍철’


유튜버 빠니보틀(본명 박재한)이 결혼에 대한 솔직한 속내를 털어놨다.

25일 유튜브 채널 ‘노홍철’에는 ‘곽튜브 결혼에 노홍철·빠니보틀이 보인 반응 최초 공개’라는 영상이 공개됐다. 영상에서 빠니보틀은 결혼 계획을 묻는 질문에 “당장은 없다”면서도 “지금 여자친구와는 하고 싶다”고 답했다.

그는 “곽튜브가 결혼 발표를 하니까 저한테도 ‘언제 결혼하냐’는 질문을 많이 받는다”며 “먼저 가고 늦게 가고는 의미가 없는 것 같다. 사실 결혼을 늦게 하게 된 데엔 노홍철의 영향도 크다”고 덧붙였다.

빠니보틀은 결혼에 대한 책임감도 언급했다. 그는 “엄청 늦게 하고 싶진 않지만, 지금 결혼하면 책임이 커진다. 하고 싶은 일이 많아 좀 더 해보고 결혼하고 싶다”며 “여자친구도 결혼 얘기를 꺼내지 않는다. 사실 곽튜브가 결혼한다고 해서 여자친구가 ‘오빠는 생각 없어?’라고 할 줄 알았는데 그런 말이 없더라”고 전했다.

이어 “여자친구와 잘 맞는 이유 중 하나는 일이 우선이라는 걸 존중해준다는 점”이라며 “유튜브를 하지 않았다면 연애도 못했을 거다. 그래서 당분간은 결혼 계획이 없다”고 강조했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
정수정, 시선 사로잡는 미소
‘모델계 카리나’ 이예닮, 핑크빛 비키니 화보
‘밀라 요보비치’ 열정적 인사
밀라 요보비치, 열정적인 인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치 “부산 안녕”
폴 W.S. 앤더슨-밀라 요보비치 부부의 행복한 무대인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치, 열정적인 인사
‘이런 소변’ 본다면? 즉시 검사받으세요…“치매 위험 37% 더 높아”

‘이런 소변’ 본다면? 즉시 검사받으세요…“치매 위험 37% 더 높아”
‘전유성 전처’ 진미령도 애도…근조화환에 적힌 문구는

‘전유성 전처’ 진미령도 애도…근조화환에 적힌 문구는
서장훈 “1년째 연애 중” 고백…상대는 중국인 재력가?

서장훈 “1년째 연애 중” 고백…상대는 중국인 재력가?
“하나에 10만원”…여의도에 쫙 깔린 돗자리의 정체

“하나에 10만원”…여의도에 쫙 깔린 돗자리의 정체
“아이가 카톡으로 숏폼 봐”…카카오 “가족관계증명서 내면 차단”

“아이가 카톡으로 숏폼 봐”…카카오 “가족관계증명서 내면 차단”
쓰리랑부부로 잘나갔던 개그맨…전 재산 다 날린 충격 근황

쓰리랑부부로 잘나갔던 개그맨…전 재산 다 날린 충격 근황
“정말 고마워”…고현정, 제사 때문에 가족과 만난 모습 공개

“정말 고마워”…고현정, 제사 때문에 가족과 만난 모습 공개
대전 국가정보자원관리원 화재 10시간 만에 초진

대전 국가정보자원관리원 화재 10시간 만에 초진
인기 클릭
Weekly Best

  1. “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

    “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

  2. “너무 예쁘다, 정말 대박”…현빈♥손예진 아들 얼굴 공개

    “너무 예쁘다, 정말 대박”…현빈♥손예진 아들 얼굴 공개

  3. 9남매 낳고도 정정한 101세 모친… 이상벽, 숨은 안타까운 사연 전했다

    9남매 낳고도 정정한 101세 모친… 이상벽, 숨은 안타까운 사연 전했다

  4. “작품서 만나 10년 비밀 열애”…배우 커플, 결혼 앞두고 청첩장 공개

    “작품서 만나 10년 비밀 열애”…배우 커플, 결혼 앞두고 청첩장 공개

  5. 김종국 신혼생활…“아내가 물티슈 말려서 다시 쓴다” 자랑

    김종국 신혼생활…“아내가 물티슈 말려서 다시 쓴다” 자랑
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를