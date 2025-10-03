기사 검색
“부자 증오” 엽기 살인 조직… 인육 먹었다고 자백 ‘충격’

입력 :2025-10-03 19:21:26
수정 :2025-10-03 19:21:26
1994년 검거된 지존파. 서울신문 DB
1994년 검거된 지존파. 서울신문 DB


1990년대 한국 사회를 충격에 빠뜨린 범죄 집단 ‘지존파’의 엽기 행각이 방송을 통해 다시 조명된다.

MBC에브리원은 6일 방송되는 추석 특집 ‘히든아이’에서 생활밀착형 범죄와 함께 지존파 사건을 집중 조명한다고 밝혔다.

지존파는 1994년 추석 당일 검거 당시 “돈 없다고 무시하는 것들을 모두 죽이지 못한 게 한이다”라고 외치며 충격을 안겼다. 이들은 피해자를 살해한 뒤 인육을 먹었다고 자백했을 뿐 아니라, 지하 감옥과 시체 소각로를 직접 설계해 운영했다. 시체를 태운 뒤 나는 냄새를 감추기 위해 삼겹살을 구워 이웃에게 나눠주기도 했다.

범행의 잔혹함과 전례 없는 충격으로 지존파 사건은 한국 범죄사에서 가장 악명 높은 사건으로 기록됐다. 권일용 프로파일러는 “이 사건은 불특정 다수를 향한 분노가 처음으로 드러난 사례”라며 “당시를 계기로 범죄 심리를 연구하는 ‘프로파일링’이 본격 도입됐다”고 설명했다.

방송에서는 지존파의 범죄 수법과 실체를 다시 짚고, 당시 ‘살인 공장’을 직접 수사했던 현직 형사 이대우의 증언도 공개된다.

뉴스24
