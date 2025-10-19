기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“능력 있는 사람, 멋있어”…이상민 ‘♥10살 연하 아내’ 목격담 떴다

입력 :2025-10-19 11:11:00
수정 :2025-10-19 11:11:00
방송인 이상민. 인스타그램 캡처
방송인 이상민. 인스타그램 캡처


핀란드 출신 유튜버 레오가 방송인 이상민의 아내를 만났다고 밝혔다.

지난 18일 방송된 JTBC ‘아는 형님’(이하 ‘아형’)은 한글날 특집 ‘아는 우리말 겨루기’ 특집으로 꾸며져 외국인 게스트들과 아나운서 도경완이 출연했다.

이날 외국인 게스트 레오는 이상민을 짝꿍으로 선택한 이유에 대해 “같은 아파트에 살아서다”라고 털어놔 놀라움을 자아냈다.

이어 “(이상민과) 서로 인사하는 사이고, 형수님을 뵌 적이 있다”고 말해 관심이 집중됐다.

이에 그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철은 “우리 아무도 못 봤는데”라며 놀랍다는 반응을 보였다.

레오는 이상민의 집에 초대받아 만나게 됐다고 전했다.

그러면서 이상민의 아내에 대해 “능력 있는 사람이더라. 멋있었다”라고 밝혀 궁금증을 자아냈다.

이어 “이 형을 보고 나도 결혼할 수 있겠다는 자신감이 생겼다”고 밝혔다.

JTBC ‘아는 형님’ 방송화면
JTBC ‘아는 형님’ 방송화면


이에 방송인 이수근은 “대단하다. 우리는 10년을 만나도 집 한 번 못 가봤는데 집으로 초대하고 대박이다”라고 서운함을 토로해 웃음을 자아냈다.

이상민은 앞서 지난 4월 10살 연하의 비연예인과 재혼했다.

혼인신고는 마쳤지만 비연예인인 아내와 가족들을 배려해 결혼식을 올리지 않은 것으로 알려졌다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
시구하는 유리
‘아찔한 공중 곡예’ 태양의 서커스
블핑 제니, 파격 란제리룩 화보
시구하는 유리
시구하는 유리
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
돌고 돌고 돌고
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
‘심부전증 투병’ 신구 근황… 케이크 들고 찾아간 여배우는

‘심부전증 투병’ 신구 근황… 케이크 들고 찾아간 여배우는
“절대 ‘이렇게’ 자면 안 돼”…허리 망가뜨리는 최악의 자세는?

“절대 ‘이렇게’ 자면 안 돼”…허리 망가뜨리는 최악의 자세는?
“차 뒷좌석에서 뭐했어요?”…아이돌 커플, 스킨십 찍혀 협박당했다

“차 뒷좌석에서 뭐했어요?”…아이돌 커플, 스킨십 찍혀 협박당했다
갓 태어난 여아, 산 채로 묻혔다…부모는 어디에? 인도 잔혹 사건

갓 태어난 여아, 산 채로 묻혔다…부모는 어디에? 인도 잔혹 사건
광희, ‘방송국 갑질’ 폭로 “참 대단하다” 분노

광희, ‘방송국 갑질’ 폭로 “참 대단하다” 분노
서울대 출신 여배우 “전남친, 나랑 연애중 몰래 결혼…친구 결혼식 간다더니 본인 결혼식”

서울대 출신 여배우 “전남친, 나랑 연애중 몰래 결혼…친구 결혼식 간다더니 본인 결혼식”

뒷짐 지고 어떻게…구치소서 男수용자 강제추행한 男 알고 보니

뒷짐 지고 어떻게…구치소서 男수용자 강제추행한 男 알고 보니
‘재혼’ 김구라, ♥아내 덕에 투자 대박…“1억→3억4천 됐다”

‘재혼’ 김구라, ♥아내 덕에 투자 대박…“1억→3억4천 됐다”
2살 여아 팬 ‘뇌암 투병’ 소식 듣자…테일러 스위프트가 ‘억단위’ 기부한 사연

2살 여아 팬 ‘뇌암 투병’ 소식 듣자…테일러 스위프트가 ‘억단위’ 기부한 사연
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘38세’ 양세찬, 암 투병 고백 “약 먹고 있어”

    ‘38세’ 양세찬, 암 투병 고백 “약 먹고 있어”

  2. 정성일, 母 병원 모시고 다닌 아내와 이혼 결정한 이유는

    정성일, 母 병원 모시고 다닌 아내와 이혼 결정한 이유는

  3. 김송 “작년에 알게 됐다”…50년 만에 밝혀진 ‘혼혈설’

    김송 “작년에 알게 됐다”…50년 만에 밝혀진 ‘혼혈설’

  4. 신현준, 김병만 결혼 축의금으로 ‘1억 6000만원’ 깜짝

    신현준, 김병만 결혼 축의금으로 ‘1억 6000만원’ 깜짝

  5. “혀 말려 응급실”…이승윤 ‘자연인’ 찍다 장수말벌에 쏘여

    “혀 말려 응급실”…이승윤 ‘자연인’ 찍다 장수말벌에 쏘여
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 10일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 BFI 런던영화제 중 영화 ‘부고니아’, ‘제이 켈리’,
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브