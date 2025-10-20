기사 검색
양세찬도 몰랐다…양세형 “2년째 열애 중” 유명 댄서 누구?

입력 :2025-10-20 17:27:54
수정 :2025-10-20 17:27:54
SBS ‘런닝맨’ 양세형


코미디언 양세형이 유명 댄서와 2년째 열애 중이라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

다만 양세형의 갑작스러운 고백은 거짓말로 들통났다.

19일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’에는 양세형과 배우 전소민이 게스트로 출연했다.

이날 방송에서는 인정하기 어려운 질문을 인정하면 점수를 얻는 게임이 진행됐다.

양세형은 ‘나는 현재 열애 중이다’라는 질문을 받았다.

이에 그는 “세찬이에게 미안하다”라며 “2년 동안 만나는 친구가 있다”고 답했다.

SBS ‘런닝맨’ 양세형


이어 ‘Y 댄스팀’ 소속 여성과 교제 중이라며 “이름만 들으면 알 만한 분이어서 말하기는 그렇다”라고 했다.

그러자 유재석은 “‘Y’면 YG밖에 없는데”라고 추측해 눈길을 모았다.

동생 양세찬은 “저 형(양세형)이 왜 YG를 얘기하냐면, 형 집에서 YG 건물이 보인다. 그리고 형이 맨날 뛰는 곳이 거기”라며 양세형의 주장이 점수를 얻기 위한 거짓말임을 밝혀내 웃음을 자아냈다.

영화배우들이 19일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 런던영화제 페막작 ‘100 Nights of Hero’ 시사회에 참석해 포즈
