기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

곽튜브, 결혼식 후 피로연 사진…♥공무원 신부 어딨나보니

입력 :2025-10-21 06:49:17
수정 :2025-10-21 06:49:17
곽튜브 인스타그램
곽튜브 인스타그램


곽튜브 결혼식 사진. 곽튜브 인스타그램 캡처
곽튜브 결혼식 사진. 곽튜브 인스타그램 캡처


유튜버 겸 방송인 곽튜브(본명 곽준빈)가 결혼식 피로연 현장을 공개했다.

곽튜브는 20일 자신의 인스타그램에 “전설들의 피로연 #결혼식”이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 곽튜브가 유튜브를 통해 인연을 맺은 어몽, 오리뽀, 미나미 등 동료 크리에이터들과 함께 환하게 웃고 있는 모습이 담겼다.

이날 곽튜브의 아내는 일정상 피로연에 참석하지 못한 것으로 알려졌다. 대신 곽튜브는 “지금의 나를 만들어준 소중한 인연들과 함께한 자리”라며 감사의 마음을 전했다.

사진을 본 네티즌들은 “라인업 미쳤다” “결혼 진심으로 축하해요” “감동적이다” “돈가스 형님 반갑네요” 등 다양한 반응을 보였다.

한편 곽튜브는 지난 11일 5세 연하의 비연예인과 결혼식을 올렸다. 그의 아내는 지방 공무원으로, 현재 임신 중인 것으로 알려졌다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘런던영화제’ 레드카펫
시구하는 유리
‘아찔한 공중 곡예’ 태양의 서커스
시구하는 유리
시구하는 유리
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
돌고 돌고 돌고
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
박봄 “YG 양현석 ‘사기·횡령’ 고소”…미정산금액 ‘경악’

박봄 “YG 양현석 ‘사기·횡령’ 고소”…미정산금액 ‘경악’
김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’

김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’
“BTS도 군대 갔는데…” 병역비리 연예인에 “韓 본받으라”는 나라

“BTS도 군대 갔는데…” 병역비리 연예인에 “韓 본받으라”는 나라
현직 모델 겸 배우, 캄보디아 모집책이었다…“500만원 받고 범죄조직에 넘겨”

현직 모델 겸 배우, 캄보디아 모집책이었다…“500만원 받고 범죄조직에 넘겨”
“시청자·앵커도 충격”…절도범 추격전 생중계 중 차에 치여 즉사

“시청자·앵커도 충격”…절도범 추격전 생중계 중 차에 치여 즉사
“뒷돈 받고 독방 배정” 서울구치소 교도관 구속…“도망 염려”

“뒷돈 받고 독방 배정” 서울구치소 교도관 구속…“도망 염려”
“제복입고 술 마시는 경찰관들 목격” SNS 사진 공개에 논란…경찰 “오해”

“제복입고 술 마시는 경찰관들 목격” SNS 사진 공개에 논란…경찰 “오해”
“가족 욕하는 느낌이더라”…신승훈, 스태프들에게 발끈한 사연

“가족 욕하는 느낌이더라”…신승훈, 스태프들에게 발끈한 사연
“변기 물도 못 내려 돌봄 한계”…아버지 때려 숨지게 한 아들

“변기 물도 못 내려 돌봄 한계”…아버지 때려 숨지게 한 아들
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘배구 여제’ 김연경 “MBC와 PD에 속아…생각만 해도 눈물”

    ‘배구 여제’ 김연경 “MBC와 PD에 속아…생각만 해도 눈물”

  2. 티아라 함은정, ‘♥8살 연상’과 결혼…‘전남편’ 반응은?

    티아라 함은정, ‘♥8살 연상’과 결혼…‘전남편’ 반응은?

  3. 권민아 “친언니 유방암에 머리 다 빠져…술파티 절대 열지 말았어야”

    권민아 “친언니 유방암에 머리 다 빠져…술파티 절대 열지 말았어야”

  4. 이수근, ‘1박2일’ 하차 12년만 고백 “노홍철 이해 안 돼, 너무 괴로웠다”

    이수근, ‘1박2일’ 하차 12년만 고백 “노홍철 이해 안 돼, 너무 괴로웠다”

  5. ‘이병헌♥’ 이민정, 두살 딸 최초 공개…기저귀 찬 뒷모습 ‘심쿵’

    ‘이병헌♥’ 이민정, 두살 딸 최초 공개…기저귀 찬 뒷모습 ‘심쿵’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘런던영화제’ 레드카펫

‘런던영화제’ 레드카펫

영화배우들이 19일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 런던영화제 페막작 ‘100 Nights of Hero’ 시사회에 참석해 포즈
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 10일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 BFI 런던영화제 중 영화 ‘부고니아’, ‘제이 켈리’,