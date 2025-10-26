기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

‘사생활 루머’ 이이경, 방송서 “위축됐는데 쇄신·만회”

입력 :2025-10-26 10:13:24
수정 :2025-10-26 10:14:00
MBC ‘놀면 뭐하니?’ 이이경
MBC ‘놀면 뭐하니?’ 이이경


최근 사생활 루머로 곤욕을 치른 배우 이이경이 MBC ‘놀면 뭐하니?’(놀뭐)에 평소와 다름없이 출연했다.

25일 방송된 ‘놀뭐’에서는 유재석, 이이경, 주우재, 하하, 하동균, 허경환이 ‘쉼표, 클럽 가을 정모’에 나선 모습이 전파를 탔다.

이날 동아리 회장 역할을 맡은 유재석은 뒤늦게 등장한 하하, 주우재, 이이경을 반겼다.

이날 상황극에서 이이경은 자신의 닉네임을 ‘IMF’라고 지으며 “IMF 때 안 좋아서 위축이 됐다”고 설명했다.

이어 “그걸 쇄신하고 만회해 보고자 한다”고 덧붙였다.

MBC ‘놀면 뭐하니?’ 이이경
MBC ‘놀면 뭐하니?’ 이이경


이에 유재석과 하하는 “가슴 쭉 펴라. 쭉 펴고 소리 한번 질러라”라고 격려했다.

멤버들의 격려에도 불구하고 이이경은 매우 작은 목소리로 소리 지르는 시늉만 해 웃음을 안겼다.

유재석은 “가을을 맞아 같이 맛있는 걸 먹으려고 한다”며 “온라인에서의 유대 관계, 연대는 좋지만 서로 사생활에 대해서 너무 깊이 알려고 하는 것은 우리가 지향하는 바가 아니다”고 강조했다.

MBC ‘놀면 뭐하니?’ 이이경
MBC ‘놀면 뭐하니?’ 이이경


MBC ‘놀면 뭐하니?’ 이이경
MBC ‘놀면 뭐하니?’ 이이경


MBC ‘놀면 뭐하니?’ 이이경
MBC ‘놀면 뭐하니?’ 이이경


최근 자신이 독일인 여성이라고 주장하는 누리꾼 A씨는 이이경과 소셜미디어(SNS) 등에서 대화를 나눴다며 캡처 화면 등을 공개했다.

이이경의 소속사는 이에 대해 “허위 사실 유포 및 악성 루머 등으로 인한 피해에 대해 법적 조치를 준비 중”이라며 대응에 나섰다.

이후 A씨는 비슷한 주장을 이어가다 결국 자신이 공개했던 게시물이 모두 인공지능(AI)을 사용해 조작한 것이라고 밝히며 “글을 쓰고 AI 사진을 쓰고 하다 보니 점점 실제로 그렇게 생각하게 된 것 같다. 악성 루머처럼 퍼트리게 되어서 정말 죄송하다”고 사과했다.

일각에서 ‘돈을 받고 합의한 게 아니냐’는 의혹이 제기되자 A씨는 재차 글을 올려 “돈 안 받았고, 협박도 안 당했다. 이것까지만 말씀드릴 예정”이라고 밝혔다.

신진호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
시구하는 유리
시구하는 유리
시구하는 유리
이효리, 오랜만에 아이유 언급…솔직하게 현재 관계 밝혔다

이효리, 오랜만에 아이유 언급…솔직하게 현재 관계 밝혔다
이요원, 남편 최초공개 “조여정 소개로 만나…딸이 23살”

이요원, 남편 최초공개 “조여정 소개로 만나…딸이 23살”
따뜻한 밥 좋아했는데…전기밥솥 ‘이렇게’ 쓰면 큰일납니다

따뜻한 밥 좋아했는데…전기밥솥 ‘이렇게’ 쓰면 큰일납니다
샌드위치·김밥 속 ‘이것’, 치명적인 1급 발암물질이라고?…英서 판매 금지 목소리

샌드위치·김밥 속 ‘이것’, 치명적인 1급 발암물질이라고?…英서 판매 금지 목소리
제주 ‘청부살인’ 타깃은… 100억 매출 맛집 여주인이었다

제주 ‘청부살인’ 타깃은… 100억 매출 맛집 여주인이었다
신바람 이박사, 안타까운 근황 전했다…“사고로 크게 다쳐”

신바람 이박사, 안타까운 근황 전했다…“사고로 크게 다쳐”
휴대폰에 아내 ‘○○○’로 저장한 남편…法 “정서적 폭력, 배상하라”

휴대폰에 아내 ‘○○○’로 저장한 남편…法 “정서적 폭력, 배상하라”
“돌아왔구나”…동일본 대지진 실종 소녀, 14년만에 가족 품

“돌아왔구나”…동일본 대지진 실종 소녀, 14년만에 가족 품
日서 ‘엉덩이 호흡’ 첫 인간 적용 성공…획기적 치료법이라는데, 뭐길래

日서 ‘엉덩이 호흡’ 첫 인간 적용 성공…획기적 치료법이라는데, 뭐길래
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘배구 여제’ 김연경 “MBC와 PD에 속아…생각만 해도 눈물”

    ‘배구 여제’ 김연경 “MBC와 PD에 속아…생각만 해도 눈물”

  2. ‘이병헌♥’ 이민정, 두살 딸 최초 공개…기저귀 찬 뒷모습 ‘심쿵’

    ‘이병헌♥’ 이민정, 두살 딸 최초 공개…기저귀 찬 뒷모습 ‘심쿵’

  3. 권민아 “친언니 유방암에 머리 다 빠져…술파티 절대 열지 말았어야”

    권민아 “친언니 유방암에 머리 다 빠져…술파티 절대 열지 말았어야”

  4. 바다, 생활고 고백…“집 현관 보고 화장실이냐고”

    바다, 생활고 고백…“집 현관 보고 화장실이냐고”

  5. 김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’

    김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들

‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들

라틴계 가수, 배우 등 스타들이 23일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 ‘라틴 빌보드 어워즈’(Latin Billboard
‘런던영화제’ 레드카펫

‘런던영화제’ 레드카펫

영화배우들이 19일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 런던영화제 페막작 ‘100 Nights of Hero’ 시사회에 참석해 포즈