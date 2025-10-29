기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“한가인 닮아”…KCM, 9세 연하 ♥아내 정체 입 열었다

입력 :2025-10-29 08:32:46
수정 :2025-10-29 09:48:34
SBS TV ‘돌싱포맨’ 방송화면
SBS TV ‘돌싱포맨’ 방송화면


가수 KCM이 러브스토리를 공개했다.

KCM은 지난 28일 방송한 SBS TV ‘돌싱포맨’에서 “아내는 내 눈에 세상에서 가장 예쁘다”고 밝혔다.

그는 “일본에서 모델 일을 하고 있었는데, 한국에서 활동하고 싶어서 왔다가 나한테 딱 걸렸다. 친구의 친척이었다. 내 입으로 이런 말 하면 깨는데 아내가 정말 아름다웠다”고 털어놨다.

이에 방송인 이상민은 “한가인을 닮았다고 하더라”고 귀띔했다.

SBS TV ‘돌싱포맨’ 방송화면
SBS TV ‘돌싱포맨’ 방송화면


KCM은 “첫눈에 반한 게 아니라 범접도 못 했다. 서너 번 만나면서 가능성 포인트가 있었다. 마음을 아예 닫고 있었는데, 장모님이 일본에서 TV를 보다가 ‘스타 골든벨’에 나온 내 모습을 보고 ‘너는 저런 남자랑 결혼해야 한다’고 했다고 하더라”라고 말했다.

이어 “아내는 원래 김종국 팬인데, ‘엄마가 TV 보면서 오빠 같은 사람과 결혼하라고 한 적이 있다’고 했다. 그때부터 마음이 열려 인연이 됐다. 자연스럽게 사귀게 됐다”고 회상했다.

SBS TV ‘돌싱포맨’ 방송화면
SBS TV ‘돌싱포맨’ 방송화면


KCM은 올해 3월 “두 딸 아빠”라고 고백했다. 그는 앞서 2021년 9세 연하 회사원과 혼인신고 했다.

10년 교제 끝에 부부 연을 맺었고, 코로나19로 결혼식은 올리지 않았다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
시구하는 유리
시구하는 유리
시구하는 유리
“군인 사칭해 女의사 성폭행” 발칵…실제 직업은 배달원? 어떻게 속였나

“군인 사칭해 女의사 성폭행” 발칵…실제 직업은 배달원? 어떻게 속였나
‘13살 연하’와 결별한 아역배우 출신…김장훈이 반한 이유

‘13살 연하’와 결별한 아역배우 출신…김장훈이 반한 이유
‘77억’ 역대급 전세, 90년생 유튜버가 계약…나인원한남 입성

‘77억’ 역대급 전세, 90년생 유튜버가 계약…나인원한남 입성
“박보검과 일, 시급 100만원” 사기 아니었다…역대급 알바 정체

“박보검과 일, 시급 100만원” 사기 아니었다…역대급 알바 정체
“거절했는데도 계속…” 송지은, ♥박위와 결혼생활 불만 고백

“거절했는데도 계속…” 송지은, ♥박위와 결혼생활 불만 고백
시한부女 “신장 필요해” 암환자男과 계약 결혼…‘반전 결말’ 있었다

시한부女 “신장 필요해” 암환자男과 계약 결혼…‘반전 결말’ 있었다
“32년을 여자로 살았는데”…생리 안 해서 병원 갔더니 ‘충격’ 진단

“32년을 여자로 살았는데”…생리 안 해서 병원 갔더니 ‘충격’ 진단
지하철서 ‘보쌈’ 쩝쩝…바닥에 질질 민폐

지하철서 ‘보쌈’ 쩝쩝…바닥에 질질 민폐
“구독자 100만” 유명 유튜버 납치·살해 시도한 일당 체포…‘살인미수’ 영장

“구독자 100만” 유명 유튜버 납치·살해 시도한 일당 체포…‘살인미수’ 영장
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’

    김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’

  2. “황신혜 딸이었어?”…드라마 꿰찬 여배우 정체에 ‘깜짝’

    “황신혜 딸이었어?”…드라마 꿰찬 여배우 정체에 ‘깜짝’

  3. 남편 ‘무정자증’인데 임신한 40대 아내… 태어난 아기 ‘친자검사’ 했더니

    남편 ‘무정자증’인데 임신한 40대 아내… 태어난 아기 ‘친자검사’ 했더니

  4. ‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들

    ‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들

  5. “저희 결혼합니다”…김원훈, ‘장기 연애’ 엄지윤과 웨딩 화보 공개

    “저희 결혼합니다”…김원훈, ‘장기 연애’ 엄지윤과 웨딩 화보 공개
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
8인조 걸그룹, 스케줄 이동 중 교통사고…“긴급 이송”

8인조 걸그룹, 스케줄 이동 중 교통사고…“긴급 이송”

일본 아이돌 그룹 NMB48 출신 야마다 나나가 프로듀싱하는 8인조 걸그룹 ‘모든 순간은 너였다.’가 스케줄 이동 중 교통사고를 당해
트뤼도 전 캐나다 총리, 케이티 페리와 손잡고 ‘공식석상’ 함께 등장

트뤼도 전 캐나다 총리, 케이티 페리와 손잡고 ‘공식석상’ 함께 등장

열애설에 휩싸인 쥐스탱 트뤼도(54) 전 캐나다 총리와 미국의 팝스타 케이티 페리(41)가 처음으로 공식석상에 함께 등장했다.25일(현