기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

7천 쓰고 키스방에서 키스만 했다는 남편…믿어도 될까요

입력 :2025-10-29 13:03:54
수정 :2025-10-29 14:07:06
KBS JOY ‘무엇이든 물어보살’ 캡처
KBS JOY ‘무엇이든 물어보살’ 캡처


결혼 전 유흥업소에 약 7000만원을 쓴 남편을 용서하지 못하겠다는 여성의 사연이 공개됐다.

27일 방송된 KBS JOY ‘무엇이든 물어보살’에서는 과거 키스방을 다녔던 남편 때문에 이혼을 고민한다는 한 여성의 사연이 소개됐다.

사연자는 연애 당시 남자친구의 휴대전화에서 “신입이 들어왔다. 주말 예약 다 찼는데 원하시면 특별히 한 자리 빼드리겠다”는 문자를 우연히 발견했다. 의심스러워 “어디 예약했냐”고 묻자, 남자친구는 “스팸문자”라며 둘러댔다.

결혼 준비 과정에서 서로의 재산을 확인하던 중 남자친구의 통장 잔액이 약 7000만원 비어 있는 사실을 알게 됐다. 출처를 묻자 그는 “코인에 썼다”고 했지만, 3년간 교제하는 동안 투자에 관심을 보인 적이 없어 의심이 커졌다.

이후 결혼한 사연자는 고장 난 휴대전화 대신 남편의 예전 폰을 사용하다 또 다른 의심스러운 문자를 보게 됐다. “사장님, 오늘 모제 준비됐어요. 들리실 거죠?”라는 문구였다. 이를 본 지인은 “키스방 등 유흥업소에서 쓰는 용어”라고 알려줬다.

사연자는 남편을 추궁했고, 남편은 결국 “키스만 했다”며 잘못을 인정했다. 그는 “진짜 자는 건 안 했다. 일이 힘들고 스트레스가 많아 선배 권유로 갔다. 도파민에 중독된 것 같다”며 “이제 평생 너만 보고 살겠다”고 눈물로 빌었다.

하지만 사연자는 “그런 곳에 갔다는 사실 자체가 너무 화가 난다”며 “남편은 과거는 잊고 잘 살면 된다고 하지만, 키스방 다녀온 남편이 떠올라 부부관계조차 힘들다. 남들 시선이 두려워 이혼도 못하겠다”고 털어놨다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
시구하는 유리
시구하는 유리
시구하는 유리
“군인 사칭해 女의사 성폭행” 발칵…실제 직업은 배달원? 어떻게 속였나

“군인 사칭해 女의사 성폭행” 발칵…실제 직업은 배달원? 어떻게 속였나
‘13살 연하’와 결별한 아역배우 출신…김장훈이 반한 이유

‘13살 연하’와 결별한 아역배우 출신…김장훈이 반한 이유
“32년을 여자로 살았는데”…생리 안 해서 병원 갔더니 ‘충격’ 진단

“32년을 여자로 살았는데”…생리 안 해서 병원 갔더니 ‘충격’ 진단
“거절했는데도 계속…” 송지은, ♥박위와 결혼생활 불만 고백

“거절했는데도 계속…” 송지은, ♥박위와 결혼생활 불만 고백
‘77억’ 역대급 전세, 90년생 유튜버가 계약…나인원한남 입성

‘77억’ 역대급 전세, 90년생 유튜버가 계약…나인원한남 입성
“박보검과 일, 시급 100만원” 사기 아니었다…역대급 알바 정체

“박보검과 일, 시급 100만원” 사기 아니었다…역대급 알바 정체
시한부女 “신장 필요해” 암환자男과 계약 결혼…‘반전 결말’ 있었다

시한부女 “신장 필요해” 암환자男과 계약 결혼…‘반전 결말’ 있었다
지하철서 ‘보쌈’ 쩝쩝…바닥에 질질 민폐

지하철서 ‘보쌈’ 쩝쩝…바닥에 질질 민폐
86세 전원주, 결정사 가입 “팔뚝 큰 완벽한 연하남 원해”

86세 전원주, 결정사 가입 “팔뚝 큰 완벽한 연하남 원해”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’

    김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’

  2. “황신혜 딸이었어?”…드라마 꿰찬 여배우 정체에 ‘깜짝’

    “황신혜 딸이었어?”…드라마 꿰찬 여배우 정체에 ‘깜짝’

  3. 남편 ‘무정자증’인데 임신한 40대 아내… 태어난 아기 ‘친자검사’ 했더니

    남편 ‘무정자증’인데 임신한 40대 아내… 태어난 아기 ‘친자검사’ 했더니

  4. ‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들

    ‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들

  5. “저희 결혼합니다”…김원훈, ‘장기 연애’ 엄지윤과 웨딩 화보 공개

    “저희 결혼합니다”…김원훈, ‘장기 연애’ 엄지윤과 웨딩 화보 공개
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
8인조 걸그룹, 스케줄 이동 중 교통사고…“긴급 이송”

8인조 걸그룹, 스케줄 이동 중 교통사고…“긴급 이송”

일본 아이돌 그룹 NMB48 출신 야마다 나나가 프로듀싱하는 8인조 걸그룹 ‘모든 순간은 너였다.’가 스케줄 이동 중 교통사고를 당해
트뤼도 전 캐나다 총리, 케이티 페리와 손잡고 ‘공식석상’ 함께 등장

트뤼도 전 캐나다 총리, 케이티 페리와 손잡고 ‘공식석상’ 함께 등장

열애설에 휩싸인 쥐스탱 트뤼도(54) 전 캐나다 총리와 미국의 팝스타 케이티 페리(41)가 처음으로 공식석상에 함께 등장했다.25일(현