기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

윤정수, 결혼식 한달 앞두고…‘양다리 의혹’ 터졌다

입력 :2025-10-29 13:18:17
수정 :2025-10-29 13:18:17
윤정수와 그의 아내 원진서. TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’
윤정수와 그의 아내 원진서. TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’


방송인 윤정수가 김숙과의 양다리 의혹에 해명했다.

29일 방송되는 KBS2 ‘배달왔수다’에는 박영규, 이호선, 윤정수가 출연해 이영자, 김숙과 호흡을 맞춘다.

윤정수는 이날 결혼 상대 원진서와의 교제 시기, 김숙과의 가상 결혼 시기가 겹쳤다는 오해에 대해 속 시원한 입장을 밝힐 예정이다.

제작진에 따르면 윤정수는 녹화 현장에서 “오해할 만한 부분은 있지만 사실과 다르다”며 특유의 유머러스한 해명으로 분위기를 풀었다.

방송인 윤정수가 김숙과의 양다리 의혹에 해명했다. KBS2 ‘배달왔수다’
방송인 윤정수가 김숙과의 양다리 의혹에 해명했다. KBS2 ‘배달왔수다’


이찬원과 박영규, 이호선은 그의 솔직한 토크에 폭소를 터뜨리며 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.

또한 윤정수는 결혼식 비하인드도 공개한다. 박영규에게 축가를 부탁했다가 “결혼식 망칠 일 있냐”는 돌직구를 맞은 사연으로 현장을 또 한 번 웃게 했다는 전언이다.

한편 윤정수와 원진서는 오랜 시간 지인으로 알고 지내다 올해 초부터 연인 사이로 발전했다. 원진서는 1972년생인 윤정수보다 12살 어리다.

두 사람은 띠동갑 나이 차를 극복하고 서로에 대한 깊은 신뢰로 사랑을 키워온 끝에 결실을 보게 됐다.

두 사람은 지난 8월 혼인신고를 마쳐 법적으론 이미 부부다. 결혼식은 오는 11월 30일 서울 강남의 한 호텔에서 열린다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
시구하는 유리
시구하는 유리
시구하는 유리
“군인 사칭해 女의사 성폭행” 발칵…실제 직업은 배달원? 어떻게 속였나

“군인 사칭해 女의사 성폭행” 발칵…실제 직업은 배달원? 어떻게 속였나
‘13살 연하’와 결별한 아역배우 출신…김장훈이 반한 이유

‘13살 연하’와 결별한 아역배우 출신…김장훈이 반한 이유
“32년을 여자로 살았는데”…생리 안 해서 병원 갔더니 ‘충격’ 진단

“32년을 여자로 살았는데”…생리 안 해서 병원 갔더니 ‘충격’ 진단
“거절했는데도 계속…” 송지은, ♥박위와 결혼생활 불만 고백

“거절했는데도 계속…” 송지은, ♥박위와 결혼생활 불만 고백
‘77억’ 역대급 전세, 90년생 유튜버가 계약…나인원한남 입성

‘77억’ 역대급 전세, 90년생 유튜버가 계약…나인원한남 입성
“박보검과 일, 시급 100만원” 사기 아니었다…역대급 알바 정체

“박보검과 일, 시급 100만원” 사기 아니었다…역대급 알바 정체
시한부女 “신장 필요해” 암환자男과 계약 결혼…‘반전 결말’ 있었다

시한부女 “신장 필요해” 암환자男과 계약 결혼…‘반전 결말’ 있었다
지하철서 ‘보쌈’ 쩝쩝…바닥에 질질 민폐

지하철서 ‘보쌈’ 쩝쩝…바닥에 질질 민폐
86세 전원주, 결정사 가입 “팔뚝 큰 완벽한 연하남 원해”

86세 전원주, 결정사 가입 “팔뚝 큰 완벽한 연하남 원해”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’

    김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’

  2. “황신혜 딸이었어?”…드라마 꿰찬 여배우 정체에 ‘깜짝’

    “황신혜 딸이었어?”…드라마 꿰찬 여배우 정체에 ‘깜짝’

  3. 남편 ‘무정자증’인데 임신한 40대 아내… 태어난 아기 ‘친자검사’ 했더니

    남편 ‘무정자증’인데 임신한 40대 아내… 태어난 아기 ‘친자검사’ 했더니

  4. ‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들

    ‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들

  5. “저희 결혼합니다”…김원훈, ‘장기 연애’ 엄지윤과 웨딩 화보 공개

    “저희 결혼합니다”…김원훈, ‘장기 연애’ 엄지윤과 웨딩 화보 공개
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
8인조 걸그룹, 스케줄 이동 중 교통사고…“긴급 이송”

8인조 걸그룹, 스케줄 이동 중 교통사고…“긴급 이송”

일본 아이돌 그룹 NMB48 출신 야마다 나나가 프로듀싱하는 8인조 걸그룹 ‘모든 순간은 너였다.’가 스케줄 이동 중 교통사고를 당해
트뤼도 전 캐나다 총리, 케이티 페리와 손잡고 ‘공식석상’ 함께 등장

트뤼도 전 캐나다 총리, 케이티 페리와 손잡고 ‘공식석상’ 함께 등장

열애설에 휩싸인 쥐스탱 트뤼도(54) 전 캐나다 총리와 미국의 팝스타 케이티 페리(41)가 처음으로 공식석상에 함께 등장했다.25일(현