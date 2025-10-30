기사 검색
“8살 때 엄마와 생이별, 40년간 못 만나”…가정사 고백한 배우

입력 :2025-10-30 17:46:20
수정 :2025-10-30 17:46:20
배우 김민재가 40년 만에 어머니를 찾는 여정을 공개한다. tvN STORY ‘각집부부’
배우 김민재가 40년 만에 어머니를 찾는 여정을 공개한다.

tvN STORY ‘각집부부’에 김민재 최유라 부부가 합류한 가운데 30일 방송되는 9회에서는 열정적이고 성실하게 가족과 일에 최선을 다해온 김민재의 또 다른 인생 이야기가 펼쳐진다.

언제나 밝고 활기차 보였던 그의 이면에, 오랫동안 마음속 깊이 묻어둔 아픔이 있었다는 가슴 뭉클한 사연이 공개된다.

이날 방송에서 김민재는 8살 때 생이별한 어머니를 찾아 고향으로 향한다.

사전 공개된 예고 영상에서 김민재는 “어머니를 못 본 지 40년이 넘었어요”라는 담담한 고백에 이어, 오랜 세월 꾹 눌러왔던 그리움을 꺼내 놓는다.

“우리 엄마 본 적 있으세요?”라며 마을 곳곳을 탐문하기 시작하던 그는 “본 것 같다”는 마을 주민의 증언과 함께 드디어 “엄마가 계신 곳”으로 향한다.

그의 눈빛에는 설렘과 두려움, 그리고 긴 세월이 만든 그리움이 고스란히 담겨 있다.

배우 김민재가 40년 만에 어머니를 찾는 여정을 공개한다. tvN STORY ‘각집부부’
스튜디오에서 영상을 지켜보던 MC 문소리는 “엄마가 널 어떻게 잊어”라며 눈시울을 붉히고, 아내 최유라 또한 남편의 오랜 아픔에 함께 눈물을 훔친다.

과연 김민재가 40년 만에 엄마를 만날 수 있을지 궁금해지는 가운데, 제작진은 “김민재가 어린 시절부터 가슴에 묻어둔 가족 이야기를 처음으로 털어놓은 회차”라고 소개했다.

이어 “유쾌한 일상 뒤 숨겨져 있던 김민재의 진심 어린 사연이 공개되며, 가족의 의미를 다시 한번 되새기고 울림을 전할 전망이다. 본방송을 통해 확인해달라”고 전했다.

‘각집부부’ 9회는 30일 목요일 오후 8시 tvN STORY에서 방송된다.

