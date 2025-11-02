‘기생충’ 때문에 20㎏ 살쪘다는 여배우 “원래 58㎏”

김종민, 결혼 6개월만 ‘반가운 소식’…“내년에 새 생명”

그룹 코요태의 멤버 김종민이 족상가(발을 보고 운세를 점치는 사람)를 찾아 “내년에 새 생명이 보인다”는 말을 듣고 기뻐했다. 1일 방송된 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 김종민과 박서진이 연애 고민에 빠진 지상렬을 위해 족상가를 찾는 모습이 공개됐다. 이날 세 사람은 27년 경력의 족상 전문가를 만나 발바닥으로 운세를 봤다. 지상렬의 발을 본 족상가는 결혼운을 점치며 “내년까지 인연이 있다”면서도 “하지만 내년 안에 결혼을 못 하면 한동안은 힘들 것”이라고 조언했다. 족상가는 김종민의 발을 보고는 “발이 여자 발…