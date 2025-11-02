기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

독고영재, 뜻밖의 생활고 고백 “전기 끊겨 촛불로 생활”

입력 :2025-11-02 09:49:23
수정 :2025-11-02 09:49:23
MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 배우 독고영재.
MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 배우 독고영재.


배우 독고영재가 16살 연하 아내에 대한 고마움을 전했다.

1일 오후 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에 출연한 독고영재는 “영화 작업 중 다른 배우의 코디네이터로 일하는 아내를 처음 만났는데, 나이 차이가 크게 나 처음에는 어린 친구라고만 생각했다. 특별한 느낌을 받지 못했다”라고 털어놨다.

해당 영화 작업이 끝난 뒤 우연히 카페에서 기자와 인터뷰를 하던 아내를 다시 만났다는 독고영재는 “나는 방배동에 살고 아내는 당시 과천에 살고 있었는데, 기자가 ‘가는 길이니 이 친구를 내려달라’고 하더라”면서 “차 안에서 아내와 이야기를 하는데 대화가 잘 통하고 즐거웠다. 사당 사거리에 내려주려다 과천 집 앞까지 갔다. 집 앞에 도착했는데도 내리지 않더라. 밤 9시부터 약 3시간 동안 차 안에서 함께 있었다”라고 회상했다.

이후 차차 마음을 쌓아가던 중 어느 날 집 문을 열었더니 아내와 아내 어머님이 서 있었다고 한다. 독고영재는 “장모님이 ‘얘가 영재 오빠 아니면 결혼을 안 한다고 하니 여기서 그냥 살아라’라고 하며 아내를 남겨두고 갔다. 당시 아내는 21살이고 나는 38살이었다. 나이 차가 커서 크게 당황했다”고 말했다.

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 배우 독고영재.
MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 배우 독고영재.


MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 배우 독고영재.
MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 배우 독고영재.


당시 이혼 후 12년간 홀로 자녀들을 키우고 있었던 터라 아내를 말렸으나 아내가 “선 자리도 마다했다. 독고영재와 꼭 결혼하겠다”고 우겼다고 독고영재는 전했다.

그러면서 “당시 전기료도 내지 못해 계량기를 떼인 상태에서 촛불로 생활할 정도로 생활고에 시달렸다. 아내는 늘 집에 와 아이들의 밥을 챙기고 학교도 보내며 돌봐줬다”고 떠올렸다.

이후 영화 ‘하얀전쟁’에 캐스팅되며 계약금 1300만원을 받아 계량기를 되찾고 전기를 다시 쓰게 됐다며 독고영재는 “불이 켜지니까 아내가 100만원 수표를 꺼내며 ‘주고 싶었는데 자존심 상해할까봐 못 줬다’며 울더라”라며 “이렇게 힘든 시절에도 내 자존심까지 지켜주는 여자라면 결혼해도 좋겠다고 결심했다”고 밝혔다.

그러면서 “여태까지 아내가 나를 이끌어 온 것”이라고 애정을 전했다.

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 배우 독고영재.
MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 배우 독고영재.


MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 배우 독고영재.
MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 배우 독고영재.


뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
시구하는 유리
시구하는 유리
시구하는 유리
대장암 진단받은 오은영…“수술전 아이 이름 목 놓아 불렀다”

대장암 진단받은 오은영…“수술전 아이 이름 목 놓아 불렀다”
“질투 때문에”…남친 4살 딸 성폭행·살해한 유치원 교사, 법정서 ‘섬뜩 미소’

“질투 때문에”…남친 4살 딸 성폭행·살해한 유치원 교사, 법정서 ‘섬뜩 미소’
신화 이민우, ‘혼전임신’ 결혼 앞두고 위기…“응급상황”

신화 이민우, ‘혼전임신’ 결혼 앞두고 위기…“응급상황”
尹모교 충암고 축제서 “윤 어게인!” 외친 래퍼…“협의 없었다” 발칵

尹모교 충암고 축제서 “윤 어게인!” 외친 래퍼…“협의 없었다” 발칵
“국민들이 공유 부탁했다”…SNS에 지드래곤 공연 영상 올린 ‘이 나라’ 총리

“국민들이 공유 부탁했다”…SNS에 지드래곤 공연 영상 올린 ‘이 나라’ 총리
‘기생충’ 때문에 20㎏ 살쪘다는 여배우 “원래 58㎏”

‘기생충’ 때문에 20㎏ 살쪘다는 여배우 “원래 58㎏”
“허위 단정 어려워”…조병규, 학폭 폭로자에 ‘40억’ 손배소 패소

“허위 단정 어려워”…조병규, 학폭 폭로자에 ‘40억’ 손배소 패소
김종민, 결혼 6개월만 ‘반가운 소식’…“내년에 새 생명”

김종민, 결혼 6개월만 ‘반가운 소식’…“내년에 새 생명”
‘동반XX’은 가해 부모의 언어, 아이에겐 ‘살인’이다... 유나가 기다린 5월의 제주는

‘동반XX’은 가해 부모의 언어, 아이에겐 ‘살인’이다... 유나가 기다린 5월의 제주는

인기 클릭
Weekly Best

  1. “황신혜 딸이었어?”…드라마 꿰찬 여배우 정체에 ‘깜짝’

    “황신혜 딸이었어?”…드라마 꿰찬 여배우 정체에 ‘깜짝’

  2. 7천 쓰고 키스방에서 키스만 했다는 남편…믿어도 될까요

    7천 쓰고 키스방에서 키스만 했다는 남편…믿어도 될까요

  3. 구준엽, 왜 이렇게 말랐나…대만서 이런 모습으로 포착됐다

    구준엽, 왜 이렇게 말랐나…대만서 이런 모습으로 포착됐다

  4. 백지연, 유독가스 마시고 응급실行…“매캐한 냄새가 코끝 스쳤다”

    백지연, 유독가스 마시고 응급실行…“매캐한 냄새가 코끝 스쳤다”

  5. “의사 남편, 거짓말이 취미…이혼 위기” 고백한 아나운서

    “의사 남편, 거짓말이 취미…이혼 위기” 고백한 아나운서
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
미국 유명 女가수, 3개월간 머리 안 감았다…“바퀴벌레 알 있을지도”

미국 유명 女가수, 3개월간 머리 안 감았다…“바퀴벌레 알 있을지도”

미국 유명 래퍼 카디비(Cardi B)가 3개월 동안 머리를 감지 않았다고 고백해 충격을 자아냈다.지난달 29일(현지시간) 카디비는 자
8인조 걸그룹, 스케줄 이동 중 교통사고…“긴급 이송”

8인조 걸그룹, 스케줄 이동 중 교통사고…“긴급 이송”

일본 아이돌 그룹 NMB48 출신 야마다 나나가 프로듀싱하는 8인조 걸그룹 ‘모든 순간은 너였다.’가 스케줄 이동 중 교통사고를 당해