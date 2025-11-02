기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

김종민, 결혼 6개월만 ‘반가운 소식’…“내년에 새 생명”

입력 :2025-11-02 15:23:09
수정 :2025-11-02 15:55:18
KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’ 김종민
KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’ 김종민


그룹 코요태의 멤버 김종민이 족상가(발을 보고 운세를 점치는 사람)를 찾아 “내년에 새 생명이 보인다”는 말을 듣고 기뻐했다.

1일 방송된 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 김종민과 박서진이 연애 고민에 빠진 지상렬을 위해 족상가를 찾는 모습이 공개됐다.

이날 세 사람은 27년 경력의 족상 전문가를 만나 발바닥으로 운세를 봤다.

지상렬의 발을 본 족상가는 결혼운을 점치며 “내년까지 인연이 있다”면서도 “하지만 내년 안에 결혼을 못 하면 한동안은 힘들 것”이라고 조언했다.

KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’ 김종민
KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’ 김종민


족상가는 김종민의 발을 보고는 “발이 여자 발”이라고 해 웃음을 자아냈다. 또 “허리와 치질을 조심해야 한다”고 조언했다.

김종민이 자녀가 언제 생기게 될지 궁금해하자 족상가는 “내년 2월과 6월에 새 생명이 보인다”고 말했다.

지난 4월 결혼한 김종민은 꾸준히 2세를 준비 중이다. 그는 과거 방송에서 “결혼이 끝이 아니라 진짜 시작”이라며 “좋은 소식이 꼭 있었으면 좋겠다”고 2세에 대한 기대감을 드러낸 바 있다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
시구하는 유리
시구하는 유리
시구하는 유리
대장암 진단받은 오은영…“수술전 아이 이름 목 놓아 불렀다”

대장암 진단받은 오은영…“수술전 아이 이름 목 놓아 불렀다”
“질투 때문에”…남친 4살 딸 성폭행·살해한 유치원 교사, 법정서 ‘섬뜩 미소’

“질투 때문에”…남친 4살 딸 성폭행·살해한 유치원 교사, 법정서 ‘섬뜩 미소’
신화 이민우, ‘혼전임신’ 결혼 앞두고 위기…“응급상황”

신화 이민우, ‘혼전임신’ 결혼 앞두고 위기…“응급상황”
尹모교 충암고 축제서 “윤 어게인!” 외친 래퍼…“협의 없었다” 발칵

尹모교 충암고 축제서 “윤 어게인!” 외친 래퍼…“협의 없었다” 발칵
독고영재, 뜻밖의 생활고 고백 “전기 끊겨 촛불로 생활”

독고영재, 뜻밖의 생활고 고백 “전기 끊겨 촛불로 생활”
“국민들이 공유 부탁했다”…SNS에 지드래곤 공연 영상 올린 ‘이 나라’ 총리

“국민들이 공유 부탁했다”…SNS에 지드래곤 공연 영상 올린 ‘이 나라’ 총리
‘기생충’ 때문에 20㎏ 살쪘다는 여배우 “원래 58㎏”

‘기생충’ 때문에 20㎏ 살쪘다는 여배우 “원래 58㎏”
“허위 단정 어려워”…조병규, 학폭 폭로자에 ‘40억’ 손배소 패소

“허위 단정 어려워”…조병규, 학폭 폭로자에 ‘40억’ 손배소 패소
‘동반XX’은 가해 부모의 언어, 아이에겐 ‘살인’이다... 유나가 기다린 5월의 제주는

‘동반XX’은 가해 부모의 언어, 아이에겐 ‘살인’이다... 유나가 기다린 5월의 제주는

인기 클릭
Weekly Best

  1. “황신혜 딸이었어?”…드라마 꿰찬 여배우 정체에 ‘깜짝’

    “황신혜 딸이었어?”…드라마 꿰찬 여배우 정체에 ‘깜짝’

  2. 7천 쓰고 키스방에서 키스만 했다는 남편…믿어도 될까요

    7천 쓰고 키스방에서 키스만 했다는 남편…믿어도 될까요

  3. 구준엽, 왜 이렇게 말랐나…대만서 이런 모습으로 포착됐다

    구준엽, 왜 이렇게 말랐나…대만서 이런 모습으로 포착됐다

  4. 백지연, 유독가스 마시고 응급실行…“매캐한 냄새가 코끝 스쳤다”

    백지연, 유독가스 마시고 응급실行…“매캐한 냄새가 코끝 스쳤다”

  5. “의사 남편, 거짓말이 취미…이혼 위기” 고백한 아나운서

    “의사 남편, 거짓말이 취미…이혼 위기” 고백한 아나운서
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
미국 유명 女가수, 3개월간 머리 안 감았다…“바퀴벌레 알 있을지도”

미국 유명 女가수, 3개월간 머리 안 감았다…“바퀴벌레 알 있을지도”

미국 유명 래퍼 카디비(Cardi B)가 3개월 동안 머리를 감지 않았다고 고백해 충격을 자아냈다.지난달 29일(현지시간) 카디비는 자
8인조 걸그룹, 스케줄 이동 중 교통사고…“긴급 이송”

8인조 걸그룹, 스케줄 이동 중 교통사고…“긴급 이송”

일본 아이돌 그룹 NMB48 출신 야마다 나나가 프로듀싱하는 8인조 걸그룹 ‘모든 순간은 너였다.’가 스케줄 이동 중 교통사고를 당해