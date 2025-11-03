기사 검색
김희철, 교통사고 후 지체장애 4급 판정…“키 9cm 줄어”

입력 :2025-11-03 11:47:41
수정 :2025-11-03 11:47:41
KBS Joy ‘이십세기 힛-트쏭’
KBS Joy ‘이십세기 힛-트쏭’


KBS Joy ‘이십세기 힛-트쏭’
KBS Joy ‘이십세기 힛-트쏭’


가수 김희철이 교통사고 후유증으로 키가 줄었다고 밝혀 눈길을 끌었다.

지난달 31일 방송된 KBS Joy ‘이십세기 힛-트쏭’ 287회에서는 ‘다시 노래하다! 아픔을 이겨낸 가수’ 편이 방송됐다. 이날 김경호의 ‘비정’이 5위에 오르자 MC 김희철은 자신의 경험을 언급했다.

김경호는 1999년 4집 타이틀곡 ‘비정’으로 전성기를 맞았지만, 대퇴골두 무혈성 괴사증을 앓으며 큰 시련을 겪었다.

그는 한 방송에서 “걷지도, 서 있지도 못할 정도였다. 연골이 녹아내려 뼈끼리 부딪혀 고통스러웠다”고 고백한 바 있다. 이후에도 진통제를 맞으며 활동을 이어가던 그는 일본 공연을 강행한 뒤 인대 21줄을 잇는 대수술을 받았고, 후유증으로 골반이 내려앉으며 키가 2cm 줄었다.

이를 들은 김희철은 “저도 교통사고 후 여기가 다 무너져서 키가 줄었다. 원래는 185cm 정도였는데 지금은 176cm 정도 된다”며 “농담처럼 이야기했지만 실제로 키가 줄었다”고 말했다.

김희철은 지난 2006년 교통사고로 대퇴부와 발목이 골절돼 철심 7개를 박는 대수술을 받았다. 이후 지체장애 4급 판정을 받은 것으로 알려졌다.

뉴스24
