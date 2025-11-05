기사 검색
‘환승연애’ 첫 결혼 소식 전해졌다…“깜짝 프러포즈”

입력 :2025-11-05 09:04:36
수정 :2025-11-05 09:04:36
정혜임 인스타그램


연애 리얼리티 티빙 ‘환승연애’ 시리즈 출연자 중 첫 결혼 소식이 전해졌다.

2021년 시즌1에 출연했던 모델 정혜임은 3일 자신의 유튜브 ‘헤이무’를 통해 “저 결혼합니다”라며 직접 결혼을 발표했다. 영상에는 남자친구의 깜짝 프러포즈 현장과 결혼을 준비 중인 근황이 담겼다.

정혜임은 5살 연하의 연인과 약 1년간 교제한 끝에 결혼을 결심했다. 두 사람은 팬과 스타로 처음 인연을 맺었다. 팬으로서 플리마켓을 찾은 남자친구가 손편지와 선물을 건네며 관계가 시작됐고, 이후 연락을 이어오다 첫 커피 데이트를 계기로 연인으로 발전했다.

나이 차이 때문에 망설였다는 정혜임은 “코트를 입혀주는 다정한 행동에 설렜다”며 “두 번째 만남에서 ‘진지하게 만나보자’는 고백과 함께 사주 궁합까지 어필한 진심에 확신을 얻었다”고 전했다.

그는 “남자친구는 늘 순수한 마음으로 나를 놀라게 하는 사람이다. 평생 곁에서 사랑을 돌려주고 싶다”며 “맨바닥에 앉아 있으면 옷을 접어 바닥에 깔아주는 다정한 사람”이라고 애정을 표현했다.

두 사람은 남자친구의 생일을 계기로 결혼을 결심했다. 정혜임은 직접 레스토랑과 영화 ‘어바웃 타임’ 콘셉트 이벤트 공간을 준비했고, 남자친구는 꽃다발과 반지로 프러포즈하며 로맨틱한 순간을 완성했다.

한편 ‘환승연애’는 이별한 연인들이 한자리에 모여 지난 사랑을 돌아보고 새로운 사랑을 찾아가는 연애 리얼리티 프로그램이다. 정혜임은 시즌1 출연 당시 커플로 이어지지 않았다.

뉴스24
