“자연인은 설정?” 김대호, 고급 리조트 포착에 박명수 “적당히 해” 일침

입력 :2025-11-10 22:50:04
수정 :2025-11-10 22:50:04
방송인 김대호. MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’
방송인 김대호. MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’


‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’에서 방송인 김대호의 실체가 폭로된다.

10일 MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’ 측은 “하얼빈에서 3인 3색 여행을 즐기는 김대호와 배우 최다니엘, 전소민의 모습이 그려진다”고 예고했다.

최근 진행된 녹화에서 김대호는 하얼빈의 5성급 리조트를 찾아 사우나로 피로를 풀며 새로운 여정을 준비했다.

앞서 야생과 오지를 사랑한다던 김대호가 혼자서만 고급 리조트를 찾자, 최다니엘은 “자연인 코스프레라고 밝히라”고 저격했다.

이어 이무진은 “나한텐 사막에서 감자 굽게 하더니, 혼자만 리조트 간다”고 김대호를 지적했다.

김대호가 방문한 사우나는 고추, 오렌지, 가지 등 실제 식재료가 들어간 훠궈탕 스타일이다.

공개된 예고 사진을 보면 그 규모에 김대호도 충격받아 입을 다물지 못하는 모습이다.

방송인 김대호. MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’
방송인 김대호. MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’


훠궈 재료가 된 듯 고추탕 속에서 몸을 담근 김대호는 급기야 탕의 물까지 마시고, 이를 지켜보던 박명수는 “적당히 해라”라며 기겁했다.

또한 김대호는 현지인 ‘사우나 메이트’를 만나 의외의 브로맨스를 형성하기도 했다.

말은 통하지 않지만 함께 탕을 오가며 어깨동무까지 나누는 두 사람의 모습에 최다니엘은 질투심을 감추지 못하는 모습을 보였다.

방송인 김대호. MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’
방송인 김대호. MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’


김대호의 ‘훠궈탕 입수기’는 오는 11월 11일 화요일 저녁 8시 30분 방송되는 MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’에서 확인할 수 있다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
