남편이 코인으로 진 1억 빚을…보이스피싱이라 속였습니다

MBC ‘결혼지옥’ 방송화면 캡처

MBC ‘결혼지옥’ 방송화면 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘결혼 지옥’에 출연한 터널부부가 충격적인 사연을 공개했다.10일 방송된 MBC ‘오은영 리포트–결혼 지옥’에서는 결혼 13년 차 부부가 등장했다. 아내는 초등학생 지적장애 아들을 돌보며 빚더미에 앉게 된 사정을 털어놨다. 그는 “두 달치 세금이 밀려 있고, 독촉장이 쏟아진다”며 “처음엔 700만원 정도인 줄 알았는데 총 1억 3000만원이 넘더라”고 말했다.남편은 “보이스피싱을 당했다”며 “복권 번호 추천 업체에 200만원을 결제했는데, 이후 개인정보 보상 명목으로 고수익 투자를 권유받아 1800만원을 넣었다”고 설명했다. 하지만 이후 4600만원을 추가로 사기당했다고 털어놔 스튜디오는 충격에 빠졌다.오은영 박사는 “이자만큼 불어날 수는 있지만 원금이 몇 배로 불어나는 건 말이 안 된다”며 의문을 제기했다. 추궁 끝에 남편은 “대출은 실제로 받았다”고 인정했고, 오 박사는 “그럼 전환대출 사기는 아니다”라고 짚었다. 이 사실을 처음 들은 아내는 분노를 감추지 못했다.남편은 “아내가 알면 난리 날 것 같아 말을 못 했다”며 “그때 말했으면 일이 이렇게 커지진 않았을 것”이라고 후회했다. 아내는 “1800만원일 때만 말했어도 이렇게 되지 않았다”며 눈물을 보였다.하지만 충격은 여기서 끝이 아니었다. 아내는 “지난해에도 비슷한 일이 있었다. 그때도 1억 800만 원 빚이 있었다”며 “그때는 보이스피싱이라고 했는데, 사실 코인 투자였다”고 고백했다. 당시 장인어른이 대신 빚을 갚아줬다고 한다. 아내는 “너무 쉽게 해결돼서 또 이런 일이 생긴 것 같다”고 씁쓸해했다.결국 부부는 주택과 시댁 집 매각까지 검토해야 할 상황에 놓였다. 오은영 박사는 “문제를 덮기보다 정확히 마주하는 용기가 필요하다”고 조언했다.뉴스24