기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

배우 윤현민, ‘수백만원대’ 사기 피해…“허무하게 날렸다”

입력 :2025-11-11 09:26:59
수정 :2025-11-11 09:26:59
배우 윤현민이 수백만원대 사기 피해를 당한 사실을 털어놨다. SBS ‘미운 우리 새끼’
배우 윤현민이 수백만원대 사기 피해를 당한 사실을 털어놨다. SBS ‘미운 우리 새끼’


배우 윤현민이 수백만원대 사기 피해를 당한 사실을 털어놨다.

9일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에는 윤현민, 허경환, 임원희가 프로파일러 표창원 교수의 연구실에 방문한 모습이 공개됐다.

이날 표창원과 함께 범죄 관련 이야기를 나누던 윤현민은 과거 사기 피해를 당한 적이 있다고 고백했다.

그는 “제가 (사기를) 당할 줄 몰랐다”고 운을 뗐다.

이어 “최저가를 찾아서 사이트에 들어갔다”며 “빨리 받아야 하는 상황이라서 채팅으로 대화했다. ‘지금 여기로 입금해주시면 된다’고 하길래 입금했다”고 말했다.

급한 상황이었던 윤현민은 돈을 건네고 나서야 ‘내가 너무 급했는데’라는 생각이 들었다고 한다.

SBS ‘미운 우리 새끼’ 윤현민
SBS ‘미운 우리 새끼’ 윤현민


그러나 이미 늦은 상황이었다. 사이트에 다시 접속하려고 했더니 해당 사이트는 아예 사라지고 없는 상태였다.

윤현민의 사연을 들은 허경환은 “너 하나를 위해서 사이트를 만든 거냐”라며 경악했다.

‘얼마를 입금했냐’는 질문에 윤현민은 “200만원대였다”며 “사기라는 사실을 알고 1시간 동안 가만히 있었다. 되게 허무하고 허탈했다”고 털어놨다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
카페 구석서 80분간 스킨십 후 성관계…CCTV 찍힌 남녀, 처벌될까

카페 구석서 80분간 스킨십 후 성관계…CCTV 찍힌 남녀, 처벌될까
“암 예방·면역력↑” 놀라운 효과…커피 대신 ‘이 음료’ 어떠세요?

“암 예방·면역력↑” 놀라운 효과…커피 대신 ‘이 음료’ 어떠세요?
“자연인은 설정?” 김대호, 고급 리조트 포착에 박명수 “적당히 해” 일침

“자연인은 설정?” 김대호, 고급 리조트 포착에 박명수 “적당히 해” 일침
“오빠 불러주세요” 여고생 접대하는 성인 남성…마포 ‘호스트 카페’ 버젓이

“오빠 불러주세요” 여고생 접대하는 성인 남성…마포 ‘호스트 카페’ 버젓이
“너무 속상, 피해보신 분 없기를”…한혜진, 유튜브에 무슨 일이

“너무 속상, 피해보신 분 없기를”…한혜진, 유튜브에 무슨 일이
“땅 팠을 뿐인데 9억원 나왔다”…집 정원 가꾸다 발견한 ‘이것’ 흙 털었더니 ‘번쩍’

“땅 팠을 뿐인데 9억원 나왔다”…집 정원 가꾸다 발견한 ‘이것’ 흙 털었더니 ‘번쩍’
‘53세 미혼’ 백현진 “성관계 끊었다…연애도 안 해”

‘53세 미혼’ 백현진 “성관계 끊었다…연애도 안 해”
백종원, ‘원산지 허위표시 의혹’ 무혐의…가맹점주들은 “생계 위협” 시위 예고

백종원, ‘원산지 허위표시 의혹’ 무혐의…가맹점주들은 “생계 위협” 시위 예고
삭발한 박미선, 유방암 고통 호소 “살려고 치료하는데 죽을 것 같았다”

삭발한 박미선, 유방암 고통 호소 “살려고 치료하는데 죽을 것 같았다”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “냉동배아로 이혼 후 임신”…‘43세’ 이시영, 전남편 아이 출산했다

    “냉동배아로 이혼 후 임신”…‘43세’ 이시영, 전남편 아이 출산했다

  2. 장관급 된 박진영 “30년 만에 처음”…정치 성향 밝혀 ‘깜짝’

    장관급 된 박진영 “30년 만에 처음”…정치 성향 밝혀 ‘깜짝’

  3. “서울서 들려온 비보에 먹먹”…안선영, 캐나다서 전한 ‘안타까운 소식’

    “서울서 들려온 비보에 먹먹”…안선영, 캐나다서 전한 ‘안타까운 소식’

  4. 조정석, 지각한 선배에 일침 “이 업계 시간 중요해”

    조정석, 지각한 선배에 일침 “이 업계 시간 중요해”

  5. ‘대장금’ 출연 배우 “이혼 후 유방암 투병”…삭발 공개

    ‘대장금’ 출연 배우 “이혼 후 유방암 투병”…삭발 공개
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나 사실 게이야” 고백한 男배우, ‘2025년 가장 섹시한 남자’ 선정

“나 사실 게이야” 고백한 男배우, ‘2025년 가장 섹시한 남자’ 선정

영국 출신 배우 조나단 베일리(37)가 ‘2025년 세계에서 가장 섹시한 남자’로 선정됐다.3일(현지시간) 미국 연예 매체 피플지는 올
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하