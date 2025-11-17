기사 검색
배정남, 남산 산책 중 시신 발견…큰 충격 받았다

입력 :2025-11-17 09:24:08
수정 :2025-11-17 09:24:08
모델 겸 배우 배정남이 시신 목격담을 털어놨다. SBS '미운 우리 새끼'
모델 겸 배우 배정남이 시신 목격담을 털어놨다. SBS ‘미운 우리 새끼’


모델 겸 배우 배정남이 시신 목격담을 털어놔 안타까움을 자아냈다.

16일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 배정남과 한혜진이 무속인을 찾아가 점을 보는 모습이 공개됐다.

이날 무속인은 배정남의 사주에 대해 “한이 많은 남자”라며 “가슴에 박힌 대못이 크다. 두들겨 맞아도 아프다는 말을 못 하는 사주”라고 말했다.

이에 배정남은 “약한 모습을 들키지 않으려고 한다”고 했다.

무속인은 또 배정남에게 “옆에 할아버지가 있다”라고 말해 놀라게 했다.

이를 들은 배정남은 몇 년 전 반려견 벨과 산책을 하던 중 시신을 발견한 경험을 떠올렸다.

모델 겸 배우 배정남이 시신 목격담을 털어놨다. SBS '미운 우리 새끼'
모델 겸 배우 배정남이 시신 목격담을 털어놨다. SBS ‘미운 우리 새끼’


배정남은 “벨과 산책을 하고 있었는데, 처음에는 숲에서 누가 운동을 하는 줄 알았다”며 “심상치 않은 기운이 느껴져 뒤를 돌아봤는데 순간 얼어버렸다”고 말했다.

곧바로 경찰에 전화한 그는 ‘남산에서 극단적 선택을 한 할아버지를 발견했다’고 신고했다.

119에도 신고한 배정남은 “(소방대원이) 나한테 빨리 줄을 풀어주라고 했다. 처음엔 못 하겠다고 했지만, 꼭 도와달라고 하길래 시도했다”며 “몸무게가 있으니 끈이 안 풀렸다. 미치겠더라. 나중엔 구급대가 와서 해결했지만 충격이 컸다”고 전했다.

그는 “대낮이었는데도 충격이 컸다”며 “벨 때문에 (이후에도) 그 길을 매일 걸었는데, 49일 동안 소주와 막걸리를 부어 명복을 빌었다. 땅속에 노잣돈을 넣어드리며 49재를 지냈다”고 했다.

