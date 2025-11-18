기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

‘아침마당 12년’ 김재원 아나운서 “KBS 3년간 출연금지” 왜?

입력 :2025-11-18 17:17:27
수정 :2025-11-18 17:17:27
채널A ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’ 김재원 예고편
채널A ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’ 김재원 예고편


아나운서 출신 방송인 김재원이 KBS 퇴사 후 근황을 전했다.

17일 방송된 채널A ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’(4인용 식탁) 방송 말미에 김재원 전 아나운서가 출연하는 다음회 예고편 영상이 공개됐다.

해당 방송에서는 김재원을 비롯해 코미디언 김학래, 배우 이광기가 게스트로 출연한다.

김재원은 지난 7월 명예퇴직을 결정하며 KBS를 퇴사했다.

‘4인용 식탁’에서 김재원은 “퇴사 직후에 마음은 편하다. 말 한마디를 해도 그렇다”라고 했다. 이에 김학래가 “마음은 편하지만 밖은 춥잖아”라고 하자 김재원은 “사실 그렇긴 하다”라고 했다.

채널A ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’ 김재원 예고편
채널A ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’ 김재원 예고편


이광기가 김재원에게 “형님이 그만둔다고 할 때 바쁜 나날을 상상했는데 정작 연락이 없다더라”라고 하자 김재원은 “연락이 없다”라며 스케줄이 없는 근황을 밝혔다.

김재원은 KBS를 퇴사하면 3년 동안 KBS 프로그램 출연이 금지된다고 밝혀 눈길을 끌었다. 퇴사 후 프리랜서로 전향하는 아나운서가 출연료를 올려받아 제작비가 늘어나고 아나운서들의 연이은 이탈을 막기 위해 도입된 조치다.

김재원은 “저는 자족감이 더 중요하다. 자신감은 내 능력을 믿는 점수고, 자존감은 날 존중해주는 점수”라고 했다.

이에 이광기는 “이런 멘트 하면 예능 안 들어온다”고 했고, 박경림은 “공익광고는 들어올 것 같다”고 말해 웃음을 자아냈다.

채널A ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’ 김재원 예고편
채널A ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’ 김재원 예고편


1995년 KBS 공채 21기 아나운서로 입사한 김재원은 30년간 다양한 프로그램에서 활약했다. 특히 ‘아침마당’이나 ‘6시 내고향’ 등 KBS 간판 교양 프로그램을 각각 12년, 6년여 맡아 진행해 시청자들의 사랑을 받았다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
할리우드 스타들의 드레스 자태
거버너스 어워즈
‘라틴 그래미 어워즈’ 레드카펫 스타들
선우은숙 며느리 “아들을 다시 어머님께 돌려드립니다”

선우은숙 며느리 “아들을 다시 어머님께 돌려드립니다”
“난각번호 4번이었다”…이경실, ‘달걀 사업’ 가격 논란

“난각번호 4번이었다”…이경실, ‘달걀 사업’ 가격 논란
‘심정지→중환자실’ 김수용, 전조 증상 포착?…“귀에 ‘이것’ 심혈관 질환 징후”

‘심정지→중환자실’ 김수용, 전조 증상 포착?…“귀에 ‘이것’ 심혈관 질환 징후”
“남친 만나러 간다더니…” 캄보디아서 또 사람이 사라졌다

“남친 만나러 간다더니…” 캄보디아서 또 사람이 사라졌다
“죽었다 살아났다”…김수용, 심정지 후 중환자실서 상태 전해

“죽었다 살아났다”…김수용, 심정지 후 중환자실서 상태 전해
손연재 ‘둘째 임신 준비’ 근황…“2㎏ 늘려 50㎏ 만들 것”

손연재 ‘둘째 임신 준비’ 근황…“2㎏ 늘려 50㎏ 만들 것”
불륜 들키자 아이 셋 버리고 가출…30년 뒤 “이혼해줘” 가능할까?

불륜 들키자 아이 셋 버리고 가출…30년 뒤 “이혼해줘” 가능할까?
부산항에서 무슨 일이…도끼 들고 선장 침실문 두드린 선원들

부산항에서 무슨 일이…도끼 들고 선장 침실문 두드린 선원들
“오죽하면 이런 일이”…20대 조현병 아들 흉기 살해한 60대 父 상고 취하

“오죽하면 이런 일이”…20대 조현병 아들 흉기 살해한 60대 父 상고 취하
인기 클릭
Weekly Best

  1. 63세 맞아? 한효주 엄마 연예인 데뷔…“딸보다 예쁜 얼굴”

    63세 맞아? 한효주 엄마 연예인 데뷔…“딸보다 예쁜 얼굴”

  2. “54년 만에 처음”…홍석천 ‘25살 연하’ 남장여자와 스킨십 포착

    “54년 만에 처음”…홍석천 ‘25살 연하’ 남장여자와 스킨십 포착

  3. ‘57세’ 김건모, 몰라보게 수척해진 근황… 성폭행 누명·이혼 아픔 이후

    ‘57세’ 김건모, 몰라보게 수척해진 근황… 성폭행 누명·이혼 아픔 이후

  4. 김정민, ♥일본인 아내와 별거 2년만…“이혼” 통보받았다

    김정민, ♥일본인 아내와 별거 2년만…“이혼” 통보받았다

  5. 신봉선, 유민상과 ‘커플 성사’…코미디언 커플 26호 탄생?

    신봉선, 유민상과 ‘커플 성사’…코미디언 커플 26호 탄생?
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
할리우드 스타들의 드레스 자태

할리우드 스타들의 드레스 자태

할리우드 스타들이 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베버리힐즈의 포시즌스 호텔 로스앤젤레스 앳 베벌리힐스에서 열린 ‘엘르 우먼 인 할
거버너스 어워즈

거버너스 어워즈

안야 테일러 조이가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.