탁재훈, 美 명문대생 아들 공개…“키 186㎝↑ 훤칠 외모”

입력 :2025-11-20 18:12:52
수정 :2025-11-20 18:12:52
방송인 탁재훈의 아들 배유단씨(맨 오른쪽)가 LA FC 경기 관람 중 포착됐다. 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’ 캡처
방송인 탁재훈의 아들 배유단씨(맨 오른쪽)가 LA FC 경기 관람 중 포착됐다. 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’ 캡처


방송인 탁재훈(57·본명 배성우)의 아들이 방송을 통해 처음으로 공개됐다.

지난 10일 공개된 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’의 ‘노빠꾸 트래블’ 3편에는 탁재훈과 신규진이 손흥민 경기를 직관하기 위해 미국 세인트루이스를 찾은 모습이 담겼다.

두 사람은 지난 9월 27일(현지시간) 미국 세인트루이스 에너자이저 파크에서 열린 2025 미국 메이저리그 사커(MLS) 세인트루이스시티SC(STL)와 로스앤젤레스FC(LAFC)의 경기를 관람했다.

이날 세인트루이스의 정상빈이 선발 출전하며 손흥민과의 ‘코리안 더비’가 성사돼 큰 관심을 모았다. 경기 결과는 LAFC가 3-0 승리를 거뒀다.

관람석에서 열띤 응원을 펼치던 탁재훈과 신규진 옆에는 한국인으로 보이는 한 청년이 함께 자리해 눈길을 끌었다.

방송인 탁재훈의 아들 배유단씨가 LA FC 경기 관람 중 포착됐다. 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’ 캡처
방송인 탁재훈의 아들 배유단씨가 LA FC 경기 관람 중 포착됐다. 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’ 캡처


방송에서는 별도의 소개가 없었지만, 채널 측에 확인 결과 해당 인물은 탁재훈의 아들 배유단(24)씨로 확인됐다.

탁재훈은 그동안 방송에서 미국에서 학업 중인 딸과 아들에 대해 언급해왔으나, 얼굴이 공개된 건 이번이 처음이다.

배씨는 탁재훈이 과거 방송에서 “중3 때 키가 186㎝였다”고 밝힌 것처럼 훤칠한 키와 건장한 체격으로 시선을 사로잡았다.

현재 미국 미시간대학교에 재학 중인 것으로 알려졌다.

한편 ‘노빠꾸 트래블’은 ‘노빠꾸 탁재훈’의 스핀오프 콘텐츠로, 스포츠 관람을 비롯해 여행·일상 등 탁재훈이 직접 경험하는 현장을 중심으로 담아내는 예능 콘텐츠다.

최근 손흥민·이정후 경기 관람 등 탁재훈이 실제로 즐기는 순간들을 생생하게 전하며 시청자들에게 유쾌한 힐링과 대리 만족을 선사하고 있다. 매주 월요일 오후 5시 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’에서 공개된다.

