기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“사람 아냐” 백혈병 남편 구하려 ‘남친들’ 피 뽑은 女 발각

입력 :2025-11-27 09:25:48
수정 :2025-11-27 09:25:48
백혈병 투병 중인 남편을 위해 남성들과 연애하며 혈액 공급원을 찾아 나선 여성의 사연이 전해져 충격을 안겼다. 채널A ‘탐정들의 영업비밀’
백혈병 투병 중인 남편을 위해 남성들과 연애하며 혈액 공급원을 찾아 나선 여성의 사연이 전해져 충격을 안겼다. 채널A ‘탐정들의 영업비밀’


백혈병 투병 중인 남편을 위해 남성들과 연애하며 혈액 공급원을 찾아 나선 여성의 사연이 전해져 충격을 안겼다.

채널A ‘탐정들의 영업비밀’에서는 “성당에서 만나 결혼까지 생각하며 1년간 만난 여자친구가 연락도 되지 않고, 외도가 의심된다”는 의뢰가 지난 17일 공개됐다.

의뢰인에 따르면 그의 여자친구는 좋은 평판을 얻고 인성도 완벽한 사람이었다. 그렇기에 의뢰인은 더더욱 여자친구의 외도를 믿을 수 없었다.

그러나 방송을 통해 의뢰인의 여자친구가 의뢰인을 포함해 총 5명의 남성과 동시에 만나고 있다는 사실이 밝혀졌다.

여기에 더해 의뢰인의 여자친구는 수시로 새로운 남성들을 관리하고, 자신의 아버지를 모든 남자친구들에게 소개해주기까지 했다.

이 여성의 남자친구들의 공통점은 비흡연자에 금주는 물론 운동도 열심히 하고, 혈액형까지 같다는 것이었다.

알고 보니 여성은 급성 백혈병으로 투병 중인 아버지에게 수혈이 필요해지자 조건에 맞는 남성들과 사귀며 ‘헌혈 데이트’로 피를 얻고 있었다.

자신이 1년에 할 수 있는 헌혈 횟수를 모두 채워 피를 받을 수 없자, 또 다른 혈액 공급원을 찾아 나선 것이다.

백혈병 투병 중인 남편을 위해 남성들과 연애하며 혈액 공급원을 찾아 나선 여성의 사연이 전해져 충격을 안겼다. 채널A ‘탐정들의 영업비밀’
백혈병 투병 중인 남편을 위해 남성들과 연애하며 혈액 공급원을 찾아 나선 여성의 사연이 전해져 충격을 안겼다. 채널A ‘탐정들의 영업비밀’


충격적인 진실은 끝이 아니었다. 투병 중이라고 소개한 남성은 아버지가 아닌 여성의 남편이었다.

이 사연을 접한 출연진들은 “사람이 아니다. 끔찍하다”라며 충격에 빠졌다.

의뢰인의 여자친구는 “아이 아빠를 살릴 수만 있다면 미친 여자처럼 구걸할 수도 있다”며 남편을 살리고자 무슨 일을 저질러 왔다는 사실을 고백했다.

법률 자문을 맡은 남성태 변호사는 “혈액의 수요는 많은데 공급은 부족한 상황이다. 환자나 환자 보호자가 지정 헌혈자를 구하지 않으면 혈액을 구하기 쉽지 않다”며 “혈액에 대한 관심이 부족한 상황인데 이번 방송을 통해 알려지면 좋겠다”고 말했다.

또 “호의로 헌혈하는 경우가 대부분인데 제도적 개선을 통해 극복할 수 있지 않을까 싶다”고 했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매
할리우드 스타들의 드레스 자태
거버너스 어워즈
‘암투병’ 박성광 아내 이솔이 “AI로 방구석에서…”

‘암투병’ 박성광 아내 이솔이 “AI로 방구석에서…”
故김새론 모친 “김수현 측 거짓 주장…미성년 교제 맞다” 증거 추가 공개

故김새론 모친 “김수현 측 거짓 주장…미성년 교제 맞다” 증거 추가 공개
평택 아파트 옥상서 여성 3명 떨어져 사망…경찰 수사

평택 아파트 옥상서 여성 3명 떨어져 사망…경찰 수사
이별한 커플 모여 사랑 찾기…제니, ‘환승연애4’ 출연한다

이별한 커플 모여 사랑 찾기…제니, ‘환승연애4’ 출연한다
입사 후 돌연 하반신 마비 女앵커…中최초 ‘휠체어 진행자’ 됐다

입사 후 돌연 하반신 마비 女앵커…中최초 ‘휠체어 진행자’ 됐다
‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”
“어디 가시냐” 묻는 순간 몸에 불 붙어…대통령실 인근서 70대男 분신 시도

“어디 가시냐” 묻는 순간 몸에 불 붙어…대통령실 인근서 70대男 분신 시도
“가정교육 못 받은 ××” 배달기사에 막말한 공공기관 女직원…공단 측 “인턴 사원, 잘못

“가정교육 못 받은 ××” 배달기사에 막말한 공공기관 女직원…공단 측 “인턴 사원, 잘못

“오빠 보고싶어” 192명 울린 ‘그녀’…잡고보니 건장한 남성이었다

“오빠 보고싶어” 192명 울린 ‘그녀’…잡고보니 건장한 남성이었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

    김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

  2. 이동휘, 정호연과 결별 1년 만에…10살 연하 여배우와 로맨스 조우

    이동휘, 정호연과 결별 1년 만에…10살 연하 여배우와 로맨스 조우

  3. 6개월간 부부관계 없었는데 성병 감염…아내의 충격적 사생활

    6개월간 부부관계 없었는데 성병 감염…아내의 충격적 사생활

  4. 배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”

    배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”

  5. 김우빈과 12월 결혼♥…신민아, 혼전임신설 부른 최근 모습

    김우빈과 12월 결혼♥…신민아, 혼전임신설 부른 최근 모습
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

독일 유명 인플루언서이자 모델인 알렉사 브라이트가 최근 자신의 SNS에 파란색 하늘을 배경으로 초미니 블랙 비키니를 입고 넘사벽의 라인
“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

배우 겸 감독 빌리 밥 손튼(70)이 자신의 다섯 번째 아내였던 배우 안젤리나 졸리(50)와 이혼한 이유를 22년 만에 처음으로 밝혔다