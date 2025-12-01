기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

랄랄 “남편과 사이 안 좋았다”…사업 실패로 전재산 날려

입력 :2025-12-01 15:44:15
수정 :2025-12-01 15:54:45
유튜브 ‘랄랄’ 캡처
유튜브 ‘랄랄’ 캡처


유튜버 랄랄이 굿즈 사업 실패로 전재산을 잃었던 당시 상황과 남편의 반응을 털어놨다.

1일 방송된 KBS CoolFM ‘박명수의 라디오쇼’ 전설의 고수 코너에는 랄랄이 게스트로 출연했다. 그는 앞서 유튜브 채널과 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’을 통해 굿즈 사업 도전 과정에서 6년간 모은 전 재산을 모두 날렸다고 밝힌 바 있다.

랄랄은 당시 손실 규모에 대해 “팝업 스토어를 준비하면서 방문객 수를 정확히 예상하지 못해 수량을 잘못 잡았다”며 “유튜브로 번 돈을 다 날리고도 마이너스가 됐다”고 설명했다.

박명수는 “왜 항상 웃고 다니느냐”고 묻자, 랄랄은 “슬프다, 슬프다 하면 진짜 슬퍼지는 것 같다. 아이 낳고 우울할 때도 있었고 전재산도 잃었지만, 밝게 사는 게 복을 부르는 것 같다”고 말했다.

굿즈 사업 실패 당시 남편의 반응을 묻는 질문에는 “남편 MBTI가 T라 울진 않았다. 근데 그때 잠깐 사이가 안 좋긴 했다”고 웃어 보였다.

현재 랄랄의 남편은 육아와 함께 유튜브 채널 PD 역할을 맡고 있다. 그는 “경제적으로 힘들 때 곁을 지켜준 남편에게 고맙다”며 “지금은 제가 좀 여유가 생기니 남편도 좋아한다”고 했다.

이어 “처음 만났을 땐 제가 백수였고 남편이 회사원이라 남편이 더 잘 벌었다”며 “하지만 지금은 반대다. 남편이 육아와 PD 일을 도와주면서 제가 잘 되고 있다”고 전했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매
할리우드 스타들의 드레스 자태
거버너스 어워즈
‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行
신애라♥차인표, 결혼 30년만에 새 식구…며느리 ‘깜짝’ 정체

신애라♥차인표, 결혼 30년만에 새 식구…며느리 ‘깜짝’ 정체
은지원, ‘정관수술’ 했는데…재혼 한달만에 “2세 보인다”

은지원, ‘정관수술’ 했는데…재혼 한달만에 “2세 보인다”
“조카가 원해서 도와줬다”던 외삼촌…8년간 성폭행 당한 5살

“조카가 원해서 도와줬다”던 외삼촌…8년간 성폭행 당한 5살
박하선, 진짜 ‘황금손’이네…“매니저 로또 3등, 100만원 당첨 처음 봐”

박하선, 진짜 ‘황금손’이네…“매니저 로또 3등, 100만원 당첨 처음 봐”
“유출 정보 갖고 있다” 쿠팡, 협박 이메일 받았다…경찰 추적 중

“유출 정보 갖고 있다” 쿠팡, 협박 이메일 받았다…경찰 추적 중
‘장영란♥’ 한창, 결국 400평 병원 폐업…“뭘 위해 일했나” 눈물

‘장영란♥’ 한창, 결국 400평 병원 폐업…“뭘 위해 일했나” 눈물
살찐 사람, ‘이 주스’ 딱 60일 마셨더니…지방분해 유전자 깨웠다

살찐 사람, ‘이 주스’ 딱 60일 마셨더니…지방분해 유전자 깨웠다
김장훈 “李대통령이 ‘형님’이라 불러…좌파로 몰릴까 봐 만류”

김장훈 “李대통령이 ‘형님’이라 불러…좌파로 몰릴까 봐 만류”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 6개월간 부부관계 없었는데 성병 감염…아내의 충격적 사생활

    6개월간 부부관계 없었는데 성병 감염…아내의 충격적 사생활

  2. 이동휘, 정호연과 결별 1년 만에…10살 연하 여배우와 로맨스 조우

    이동휘, 정호연과 결별 1년 만에…10살 연하 여배우와 로맨스 조우

  3. ‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

    ‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

  4. 너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 “공들인 얼굴” 성형 인정

    너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 “공들인 얼굴” 성형 인정

  5. 배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”

    배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

독일 유명 인플루언서이자 모델인 알렉사 브라이트가 최근 자신의 SNS에 파란색 하늘을 배경으로 초미니 블랙 비키니를 입고 넘사벽의 라인
“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

배우 겸 감독 빌리 밥 손튼(70)이 자신의 다섯 번째 아내였던 배우 안젤리나 졸리(50)와 이혼한 이유를 22년 만에 처음으로 밝혔다