기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

야노 시호, 추성훈과 결혼 17년 만에 ‘두집살림’…“연락 안해”

입력 :2025-12-03 09:25:42
수정 :2025-12-03 09:25:42
전 이종격투기 선수 추성훈의 아내 야노 시호가 남편과 연락을 하지 않고 지낸다며 ‘쿨한 부부’ 사이를 언급해 눈길을 끈다. JTBC ‘대놓고 두집살림’ 캡처
전 이종격투기 선수 추성훈의 아내 야노 시호가 남편과 연락을 하지 않고 지낸다며 ‘쿨한 부부’ 사이를 언급해 눈길을 끈다. JTBC ‘대놓고 두집살림’ 캡처


전 이종격투기 선수 추성훈의 아내 야노 시호가 남편과 연락을 하지 않고 지낸다며 ‘쿨한 부부’ 사이를 언급해 눈길을 끈다.

2일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘대놓고 두집살림’에는 야노 시호가 출연해 코미디언 장동민과 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

‘대놓고 두집살림’은 연예계를 대표하는 부부들이 한적한 시골 마을에 두 집 살림을 차려 대놓고 같이 살아보는 프로그램이다.

야노 시호와 장동민은 ‘일일 짝꿍’으로 합을 맞춰 ‘대놓고 두집살림’ 최초로 배우자 없는 두 집 살림에 나선다.

결혼 17년 차인 야노 시호는 프로그램 출연 이유에 대해 “한국 부부에게 관심이 있다”며 “다른 부부를 보고 내 결혼 생활을 다시 (살펴)보기 위해 출연했다”고 말했다.

제작진이 “추성훈은 같이 안 왔냐”고 묻자 야노 시호는 “남편이 진짜 바쁘다. 다른 스케줄이 있다”라며 배우자 없이 두 집 살림을 차리게 됐다고 설명했다.

전 이종격투기 선수 추성훈의 아내 야노 시호가 남편과 연락을 하지 않고 지낸다며 ‘쿨한 부부’ 사이를 언급해 눈길을 끈다. JTBC ‘대놓고 두집살림’ 캡처
전 이종격투기 선수 추성훈의 아내 야노 시호가 남편과 연락을 하지 않고 지낸다며 ‘쿨한 부부’ 사이를 언급해 눈길을 끈다. JTBC ‘대놓고 두집살림’ 캡처


장동민은 “추성훈 형에게 ‘형수님 어디 계시냐’고 했더니 ‘연락 안 한다. 모른다’고 하더라”라며 “두 사람이 전화를 잘 안 하냐. 그냥 아는 사람인 거냐”라고 물었다.

이에 두 달간 남편을 보지 못했다고 밝힌 야노 시호는 “가끔 한다”라며 “바빠서 긴 이야기는 하지 않지만 무슨 일 있었는지 가벼운 전화는 자주 한다”고 했다.

또 “사랑이가 남편과 매일 연락하기 때문에 사랑이를 통해 수시로 안부를 확인하고 있다”고 전했다.

그러면서 “우리 부부는 프리스타일”이라고 덧붙였다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
이재인, ‘상큼한 미소와 손하트’
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매
할리우드 스타들의 드레스 자태
“걱정과 응원 감사” 장윤정, 도경완과 각자의 길…활동 넓힌다

“걱정과 응원 감사” 장윤정, 도경완과 각자의 길…활동 넓힌다
‘응팔’ 10주년, 류준열 안 보인다 했더니…“여기 있네”

‘응팔’ 10주년, 류준열 안 보인다 했더니…“여기 있네”
이봉원, 박미선 ‘유방암 투병’ 고백 뒤 함께 찍은 사진

이봉원, 박미선 ‘유방암 투병’ 고백 뒤 함께 찍은 사진
“10일 넘게 주사 맞고 살아나”…홍석천, 장사 그만둔 진짜 이유 보니

“10일 넘게 주사 맞고 살아나”…홍석천, 장사 그만둔 진짜 이유 보니
쿠팡 대표 “퇴사자는 中 개발자…개인정보 유출도 사실”

쿠팡 대표 “퇴사자는 中 개발자…개인정보 유출도 사실”
박수홍♥김다예, 딸 낳자마자 ‘돈방석’ 앉았다… 무슨 일?

박수홍♥김다예, 딸 낳자마자 ‘돈방석’ 앉았다… 무슨 일?
‘난치병 투병’ 이지현, 전남편 만행 폭로…“소송만 2번”

‘난치병 투병’ 이지현, 전남편 만행 폭로…“소송만 2번”
2025년 12월 3일

2025년 12월 3일
‘람보르기니’ 떠억…주차장 일부러 막은 20대 입주민

‘람보르기니’ 떠억…주차장 일부러 막은 20대 입주민
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

    ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

  2. 너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 “공들인 얼굴” 성형 인정

    너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 “공들인 얼굴” 성형 인정

  3. ‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

    ‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

  4. ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

    ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

  5. “변태가 돼버렸다”…19금 베드신 찍고 상대 울려버린 배우

    “변태가 돼버렸다”…19금 베드신 찍고 상대 울려버린 배우
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“사악하고 역겨워”…美 팝의 요정, 백악관 저격한 사연

“사악하고 역겨워”…美 팝의 요정, 백악관 저격한 사연

미국 유명 팝스타 사브리나 카펜터가 백악관의 불법 이민자 단속 영상에 자신의 노래가 사용된 것을 두고 “역겹다”며 항의했다.2일(현지시
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

독일 유명 인플루언서이자 모델인 알렉사 브라이트가 최근 자신의 SNS에 파란색 하늘을 배경으로 초미니 블랙 비키니를 입고 넘사벽의 라인