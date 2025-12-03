기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

수영과 13년째 연애 중인 정경호…마침내 ‘날짜’ 발표했다

입력 :2025-12-03 15:21:01
수정 :2025-12-03 15:21:01
정경호 수영 인스타그램 캡처
정경호 수영 인스타그램 캡처


배우 정경호가 결혼을 떠올리게 하는 농담에 당황한 반응을 보였다.

2일 온라인으로 진행된 tvN 새 토일드라마 ‘프로보노’ 제작발표회에는 정경호, 소주연, 이유영, 윤나무, 서혜원, 강형석, 김성윤 감독이 참석했다. ‘프로보노’는 출세에만 몰두하던 속물 판사가 예상치 못한 사건으로 공익변호사가 되면서 벌어지는 이야기를 그린 휴먼 법정물이다. 정경호는 극 중 법조계 인플루언서이자 완벽주의 판사 강다윗 역을 맡았다.

현장에서 배우들은 정경호의 리더십을 한목소리로 칭찬했다. 소주연은 “스태프 이름을 하나하나 불러주시는 따뜻한 분”이라며 “법정 신에서 힘들어하면 따뜻한 차를 건네주시기도 했다”고 말했다.

윤나무 역시 “카메라가 켜지면 강다윗이지만, 밖에서는 모두에게 베푸는 사람”이라고 설명했다. 서혜원은 “힘든 촬영 와중에도 티를 안 내고 오히려 주변을 챙긴다”며 “최고의 리더”라고 추켜세웠다. 김성윤 감독은 “갓경호”라는 애칭을 언급하며 “상대 배우를 살려주는 힘이 탁월하다”고 극찬했다.

이날 MC 박경림이 “이슈가 될 만한 소식을 하나만 달라”고 요청하자 분위기는 잠시 묘하게 흘렀다. 정경호가 “없다”고 답을 피했지만 박경림은 다시 “발표할 거 없냐”고 물었고, 감독이 “날짜만이라도”라고 농담을 던지면서 현장에는 결혼을 떠올리는 웃음 섞인 정적이 흘렀다.

정경호는 13년째 공개 열애 중인 소녀시대 수영을 떠올리게 하는 이 ‘날짜’에 당황한 듯 “뭔 날짜냐. 쓸데없는 소리 하지 마라”고 받아쳤고, 주변에서 “첫 방송 날짜!”라고 정정하자 그제야 웃으며 분위기를 정리했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
신세경, 귀엽게 볼하트
이재인, ‘상큼한 미소와 손하트’
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매
‘응팔’ 10주년, 류준열 안 보인다 했더니…“여기 있네”

‘응팔’ 10주년, 류준열 안 보인다 했더니…“여기 있네”
박수홍♥김다예, 딸 낳자마자 ‘돈방석’ 앉았다… 무슨 일?

박수홍♥김다예, 딸 낳자마자 ‘돈방석’ 앉았다… 무슨 일?
‘결정사’도 놀랐다…김대호, MBC 퇴사 후 9개월간 수입 ‘깜짝’ 공개

‘결정사’도 놀랐다…김대호, MBC 퇴사 후 9개월간 수입 ‘깜짝’ 공개
남편 구속 후 홈쇼핑 진행했는데… 성유리, 7개월만에 안타까운 소식 전했다

남편 구속 후 홈쇼핑 진행했는데… 성유리, 7개월만에 안타까운 소식 전했다
개그우먼 이은지, 기절해 응급실행 “눈앞이 노래지고 기억 없어”

개그우먼 이은지, 기절해 응급실행 “눈앞이 노래지고 기억 없어”
‘난치병 투병’ 이지현, 전남편 만행 폭로…“소송만 2번”

‘난치병 투병’ 이지현, 전남편 만행 폭로…“소송만 2번”
2025년 12월 3일

2025년 12월 3일
‘교도소 사무실’ 뭇매 맞은 원지, 100만 구독자 ‘와르르’

‘교도소 사무실’ 뭇매 맞은 원지, 100만 구독자 ‘와르르’
동덕여대 총장 “2029년부터 남녀공학 전환”…학생들은 ‘반발’

동덕여대 총장 “2029년부터 남녀공학 전환”…학생들은 ‘반발’
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

    ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

  2. 너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 “공들인 얼굴” 성형 인정

    너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 “공들인 얼굴” 성형 인정

  3. ‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

    ‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

  4. ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

    ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

  5. “변태가 돼버렸다”…19금 베드신 찍고 상대 울려버린 배우

    “변태가 돼버렸다”…19금 베드신 찍고 상대 울려버린 배우
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“사악하고 역겨워”…美 팝의 요정, 백악관 저격한 사연

“사악하고 역겨워”…美 팝의 요정, 백악관 저격한 사연

미국 유명 팝스타 사브리나 카펜터가 백악관의 불법 이민자 단속 영상에 자신의 노래가 사용된 것을 두고 “역겹다”며 항의했다.2일(현지시
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

독일 유명 인플루언서이자 모델인 알렉사 브라이트가 최근 자신의 SNS에 파란색 하늘을 배경으로 초미니 블랙 비키니를 입고 넘사벽의 라인