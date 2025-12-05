기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?

입력 :2025-12-05 08:58:19
수정 :2025-12-05 09:09:06
가수 겸 방송인 김종국이 연애를 거의 하지 않고 결혼했다고 밝혔다. KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처
가수 겸 방송인 김종국이 연애를 거의 하지 않고 결혼했다고 밝혔다. KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처


가수 겸 방송인 김종국이 연애를 거의 하지 않고 결혼했다고 밝혔다.

4일 방송된 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에는 배우 유선과 오민석이 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 오민석은 김종국과 4년 만에 재회했다며 “(김종국의) 결혼 소식에 엄청 놀랐다”고 운을 뗐다.

오민석은 “예전에 (김종국)형은 촬영 전후로 운동을 하고 남자 동생들과 축구를 했다”며 “옆에 여자가 있는 걸 상상할 수 없었다”고 전했다.

이어 “분명히 연애를 하고 결혼했을 텐데 도대체 연애를 언제 한 건가 싶었다”고 했다.

그러자 김종국은 “연애를 거의 하지 않았다”며 “갑자기 결혼한 것”이라고 말했다.

이에 김숙이 “결혼하고 연애를 하는 거냐”라고 묻자 김종국은 “진짜로 그렇다”라고 고백했다.

KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 김종국
KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 김종국


한편 타로마스터라고 밝힌 오민석은 과거 김종국이 뽑은 카드에서 2세를 봤다고 전했다.

오민석은 “형이 만나는 여자가 없을 때였는데 카드 한 장이 비둘기였다”며 “임신과 새 생명을 상징하는 것”이라고 설명했다.

이를 들은 김종국은 “(2세가 찾아오면) 좋지만 그런 거에 집착하는 스타일이 아니다”라며 “우리가 행복하면 된다”고 했다.

김종국은 지난 9월 서울 모처에서 비연예인 여성과 비공개 결혼식을 올렸다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
박서준-원지안 ‘우리 잘 어울리죠?’
‘세젤예’ 장원영, 블링블링한 미모
레드카펫 빛낸 할리우드 스타들
“‘제자와 부적절’ 며느리, 처벌해달라”…류중일 감독 직접 국민청원

“‘제자와 부적절’ 며느리, 처벌해달라”…류중일 감독 직접 국민청원
박미선 “항암주사 맞으면 혈관 녹아”…유방암 치료과정 공개

박미선 “항암주사 맞으면 혈관 녹아”…유방암 치료과정 공개
“성폭행당해 낳은 아들이 결혼식에 아빠 초대한다네요” 女 충격 사연

“성폭행당해 낳은 아들이 결혼식에 아빠 초대한다네요” 女 충격 사연
BTS 정국, 동거인 있었다…“부산에서 만난 사이”

BTS 정국, 동거인 있었다…“부산에서 만난 사이”
“진짜예요” 뽀뽀까지?…가인♥조권, 16년 만에 축하할 소식 전해졌다

“진짜예요” 뽀뽀까지?…가인♥조권, 16년 만에 축하할 소식 전해졌다
“기대서 삐딱하게”…선우용여, 분장실서 흡연한 女연예인 폭로했다

“기대서 삐딱하게”…선우용여, 분장실서 흡연한 女연예인 폭로했다
접견 온 변호사까지 속아 사기 결혼…교도소 ‘재력가’ 진짜 정체

접견 온 변호사까지 속아 사기 결혼…교도소 ‘재력가’ 진짜 정체
민희진, 유튜브 출연…하이브와 ‘260억 소송’ 심경 고백

민희진, 유튜브 출연…하이브와 ‘260억 소송’ 심경 고백
2025년 12월 5일

2025년 12월 5일
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

    ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

  2. ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

    ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

  3. 이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

    이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

  4. 집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 ‘충격’

    집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 ‘충격’

  5. 지상렬, ♥16세 연하와 열애…모두가 아는 ‘미모의 여성’

    지상렬, ♥16세 연하와 열애…모두가 아는 ‘미모의 여성’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

영화 ‘대부’를 연출한 거장 프란시스 포드 코폴라 감독이 신작 ‘메갈로폴리스’의 흥행 참패로 파산 위기에 직면했다.지난달 29일(현지시
레드카펫 빛낸 할리우드 스타들

레드카펫 빛낸 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 3일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스 호텔에서 열린 ‘할리우드 리포터 연례 여성 엔터테인먼트 갈라’(The H