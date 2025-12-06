기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“마지막 인사 드려야”…‘새신랑’ 이장우, 안타까운 소식 전했다

입력 :2025-12-06 10:11:05
수정 :2025-12-06 10:11:05
MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 방송화면 캡처
MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 방송화면 캡처


배우 이장우가 결혼과 동시에 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에서 하차했다.

5일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에서는 이장우와 마지막 인사를 나누는 무지개 회원들의 모습이 그려졌다.

이날 이장우는 자신의 결혼식 영상이 끝난 뒤 스튜디오에 깜짝 등장했다.

이장우는 “마지막 인사를 드려야 할 것 같아서 찾아왔다”며 “30대를 무지개 회원들과 보냈다. 너무 남부럽지 않은 삶을 살았다”고 말했다.

이어 “(하차가) 아직 실감이 안 난다. 어떤 기분인지는 잘 모르겠지만 저의 30대를 같이 해주시고 행복하게 채워주셔서 감사드린다. 보란 듯이 잘 살겠다”고 전했다.

출연진은 6년간 함께했던 이장우에게 감사패, 꽃다발, 윌슨 인형 등을 선발하며 새 출발을 응원했다.

MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 방송화면 캡처
MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 방송화면 캡처


방송인 전현무는 “너는 30대만 보냈지. 난 30~40대를 여기서 보냈다. 장우 오는 거 알고 있었다”며 웃었다.

방송인 김대호는 “이제 집에 가면 누군가 있는 기분이 어떻냐”고 물었고, 이장우는 “집이 너무 따뜻하다”고 말했다.

가수 코쿤과 김대호는 “난방으로 데울 수 없는 것이 있다”, “사람의 온기가 있다”며 부러워했다.

전현무는 “잘 사는 걸로 보답하라”며 이장우를 격려했고, 이장우는 “잘 살겠다, 감사하다”고 말했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
윤아, 강렬한 호피무늬 공항 패션
박서준-원지안 ‘우리 잘 어울리죠?’
‘세젤예’ 장원영, 블링블링한 미모
“중범죄 연루, 소년원 출신” 의혹에 조진웅 측 “사실 확인 중”

“중범죄 연루, 소년원 출신” 의혹에 조진웅 측 “사실 확인 중”
커플 타투와 목격담?…BTS 정국·에스파 윈터와 열애설 확산

커플 타투와 목격담?…BTS 정국·에스파 윈터와 열애설 확산
“여보, 옆집 여자한테 다녀와”…‘남편 대여 서비스’ 인기라는 ‘이 나라’ 왜?

“여보, 옆집 여자한테 다녀와”…‘남편 대여 서비스’ 인기라는 ‘이 나라’ 왜?
박나래 측 “매니저들이 수억 원 요구”…‘갑질’ 의혹 입장은?

박나래 측 “매니저들이 수억 원 요구”…‘갑질’ 의혹 입장은?
조진웅, ‘소년범 의혹’ 일부 인정 “미성년 시절 잘못된 행동, 성폭행 무관”

조진웅, ‘소년범 의혹’ 일부 인정 “미성년 시절 잘못된 행동, 성폭행 무관”
“버스에서 돈벼락 떨어져” 5만원이 와르르…신나서 주웠다간 ‘큰일’

“버스에서 돈벼락 떨어져” 5만원이 와르르…신나서 주웠다간 ‘큰일’
“임산부와 성관계, 걱정 마세요” 발칵…예비 아빠들에 ‘수상한 메시지’ 무슨 일?

“임산부와 성관계, 걱정 마세요” 발칵…예비 아빠들에 ‘수상한 메시지’ 무슨 일?
‘음주 뺑소니’ 복역 김호중, 성탄절 특사 가석방 심사 대상 올랐다

‘음주 뺑소니’ 복역 김호중, 성탄절 특사 가석방 심사 대상 올랐다
‘20분 심정지’ 김수용…생사 고비 넘기고 유재석 만나 웃었다

‘20분 심정지’ 김수용…생사 고비 넘기고 유재석 만나 웃었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

    ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

  2. ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

    ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

  3. 이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

    이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

  4. 집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 ‘충격’

    집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 ‘충격’

  5. 전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연

    전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

영화 ‘대부’를 연출한 거장 프란시스 포드 코폴라 감독이 신작 ‘메갈로폴리스’의 흥행 참패로 파산 위기에 직면했다.지난달 29일(현지시
레드카펫 빛낸 할리우드 스타들

레드카펫 빛낸 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 3일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스 호텔에서 열린 ‘할리우드 리포터 연례 여성 엔터테인먼트 갈라’(The H