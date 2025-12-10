기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“존중받지 못하는 느낌”…야노시호, ♥추성훈과 ‘이혼 고민’ 고백

입력 :2025-12-10 11:04:49
수정 :2025-12-10 11:04:49
SBS TV ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 방송화면
SBS TV ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 방송화면


모델 야노 시호가 이종격투기선수 추성훈과의 이혼을 고민한 적 있다고 고백했다.

야노 시호는 10일 SBS TV ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 예고편에서 ‘이혼할까 고민한 적 있느냐’는 질문에 “매번”이라며 “다들 이혼해봐서 알지 않느냐”고 되물었다.

최근 추성훈이 유튜브 채널에서 청소가 안 된 집을 공개한 것과 관련, 야노시호는 “‘유튜브 채널 없애라’고 했다. 존중받지 못한다는 느낌이 들었다”고 털어놨다.

SBS TV ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 방송화면
SBS TV ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 방송화면


‘파이터 남편이 맞을 때마다 마음 고생했느냐’는 질문엔 “지는 게 더 마음 아프다. 맞는 건 당연하니까”라고 했다.

야노 시호가 “재혼 안 한 두 분 이상형 알려달라”고 하자, MC 탁재훈은 “아무로 나미에”라고 답했다.

야노 시호는 “아무로 나미에는 이혼했고 아이들도 독립해 진짜 가능성 있다”고 귀띔했다.

탁재훈이 “아무로 나미에를 아느냐”고 묻자, “모른다”고 해 웃음을 줬다.

야노 시호와 추성훈은 2009년 결혼, 딸 사랑을 뒀다. KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’로 인기몰이했다.

최근 야노 시호는 유튜브 채널에서 일상을 공개하고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
인기기사
‘신세계家’ 애니, 강렬한 컴백
아이브 장원영 ‘빛나는 뒤태’
마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들
‘신세계家’ 애니, 강렬한 컴백
애니, 룩앳미
‘신세계家’ 애니, 강렬한 컴백
‘신세계家’ 애니, 강렬한 컴백
아이브 장원영, 아름다운 뒤태
아이브 장원영, 옆태도 아름다워
아이브 장원영, 너무 아름다워서 반칙
아이브 장원영, 걸어오는 바비인형
아이브 장원영, 깜찍하게 윙크
아이브 장원영, 클로즈업을 부르는 아름다움
아이브 장원영, 아름다운 미소
아이브 장원영, 천상계 미녀
아이브 장원영, 눈빛에 빠져들어
‘20분 심정지’ 김수용, 전조증상? “담배를 폈는데, 그날따라…”

‘20분 심정지’ 김수용, 전조증상? “담배를 폈는데, 그날따라…”
“악취”…베트남 아파트서 한국인 남성 시신 또 발견

“악취”…베트남 아파트서 한국인 남성 시신 또 발견
성관계 후 붉은 반점이…‘성병’ 의심한 30대 유학생 女 살해당했다

성관계 후 붉은 반점이…‘성병’ 의심한 30대 유학생 女 살해당했다
조진웅 ‘소년범 전력’ 누가 제보했나…변호사 “‘일진 무리’일 수도”

조진웅 ‘소년범 전력’ 누가 제보했나…변호사 “‘일진 무리’일 수도”
日 아오모리현 ‘7.5’ 강진…대만인 관광객 ‘이 행동’에 일본인들 놀랐다

日 아오모리현 ‘7.5’ 강진…대만인 관광객 ‘이 행동’에 일본인들 놀랐다
‘이것’ 안 빨고 이틀째 또? 발냄새 끝판왕된다…900만 마리 세균 ‘득실’

‘이것’ 안 빨고 이틀째 또? 발냄새 끝판왕된다…900만 마리 세균 ‘득실’
“조진웅 기록, 법원 유출이면 국기문란”…기자들 고발한 변호사 ‘추가 대응’ 예고

“조진웅 기록, 법원 유출이면 국기문란”…기자들 고발한 변호사 ‘추가 대응’ 예고
전원주, 19금 상탈男 공연 보고 ‘황홀’…“87년 인생 최고 충격”

전원주, 19금 상탈男 공연 보고 ‘황홀’…“87년 인생 최고 충격”
결혼 안한 ‘신화’ 이민우, 벌써 두 딸 가졌다…“최선 다할 것”

결혼 안한 ‘신화’ 이민우, 벌써 두 딸 가졌다…“최선 다할 것”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝

    사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝

  2. 전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연

    전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연

  3. 김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?

    김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?

  4. ‘조세호 조폭 연루’ 주장하더니 SNS글 모두 삭제…“검경이 신상 털어”

    ‘조세호 조폭 연루’ 주장하더니 SNS글 모두 삭제…“검경이 신상 털어”

  5. 내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

    내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

시드니 모로가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 M
‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

영화 ‘대부’를 연출한 거장 프란시스 포드 코폴라 감독이 신작 ‘메갈로폴리스’의 흥행 참패로 파산 위기에 직면했다.지난달 29일(현지시