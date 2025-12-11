기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

황신혜, 여배우 최초 ‘혼전임신·이혼’ 발표…“시선 상관없어”

입력 :2025-12-11 08:14:24
수정 :2025-12-11 08:14:24
배우 황신혜가 딸을 위해 이혼을 공식 발표했다고 밝혔다. SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 캡처
배우 황신혜가 딸을 위해 이혼을 공식 발표했다고 밝혔다. SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 캡처


배우 황신혜가 딸을 위해 이혼을 공식 발표했다고 밝혔다.

지난 9일 방송된 SBS 예능 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에는 황신혜, 윤다훈, 미미미누가 게스트로 출연했다.

이날 이상민은 황신혜에 대해 “제가 알기로 여배우 최초로 이혼을 공식적으로 발표한 분”이라고 소개했다.

이에 황신혜는 “최초인 줄은 몰랐다. 이혼 발표를 할 때 딸이 초등학교 입학 전이었는데 그때 발표를 하지 않으면 딸이 학교에 다니다가 기사가 날 것 같았다”며 “아이들은 몰라도 부모님들이 이야기해서 상처를 받을까 걱정됐다. 그래서 차라리 딸이 입학하기 전에 이혼을 알려야겠다고 생각했다”고 당시 상황을 회상했다.

이를 듣던 이상민은 “이게 끝이 아니다”라며 “(황신혜는) 돌싱, 연상연하 커플, 혼전 임신까지 모든 부분에서 앞서갔다”고 너스레를 떨었다.

SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 황신혜
SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 황신혜


황신혜는 “그 시절에는 연상연하 커플이 없었다”며 “상대가 3살 연하였는데 2살 연하로 줄여서 이야기를 했다”고 설명했다.

혼전임신에 대해선 “내가 정말 초창기였다”며 “주변의 시선은 상관없었다. 결혼하면서 선물이 찾아와 부부 사이가 더 좋아졌다”고 전했다.

1963년생인 황신혜는 1987년 첫 번째 결혼 이후 9개월 만에 이혼 소식을 전했다. 그는 1998년 3살 연하 비연예인 남성과 결혼했으며 이듬해 딸을 품에 안았다. 이후 2005년 이혼을 발표했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘눈부신’ 트와이스 다현, 레드카펫 ‘시선 강탈’
‘원로배우’ 김지미, 85세 일기로 별세…영화인장 준비
‘견미리 딸’ 이유비, 우월 유전자 뽐내는 레드카펫
눈부신 트와이스 다현
이가령, 순백의 여신
바다, 샤랄라
한지은, 블랙 섹시미
송지효, 러블리 볼하트
서울국제영화대상 참석한 매그
이하늬, 둘째 출산 후에도 변함없는 미모
이혜영, 부드러운 카리스마
박해미, 럭셔리한 사모님룩
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
제14회 대종상 남녀주연상 수상한 김지미-하명중
원로배우 김지미, 85세 일기로 별세…영화인장 준비
원로배우 김지미, 85세 일기로 별세…영화인장 준비
이유비, 과감하게 드러넨 어깨라인
이유비, 데뷔 후 첫 영화제 MC
‘견미리 딸’ 이유비, 우월 유전자
이유비, 사랑스러운 하트
“존중받지 못하는 느낌”…야노시호, ♥추성훈과 ‘이혼 고민’ 고백

“존중받지 못하는 느낌”…야노시호, ♥추성훈과 ‘이혼 고민’ 고백
숨진 채 발견된 70대女 몸에 멍…40대 아들·딸 긴급체포

숨진 채 발견된 70대女 몸에 멍…40대 아들·딸 긴급체포
“올해 초 비연예인과 결혼” 임신과 동시 발표한 여배우

“올해 초 비연예인과 결혼” 임신과 동시 발표한 여배우
“알려지면 같이 죽어” 박나래, 또 다른 ‘링거이모’도…전 매니저 추가 폭로

“알려지면 같이 죽어” 박나래, 또 다른 ‘링거이모’도…전 매니저 추가 폭로
‘정국과 열애설’ 에스파 윈터에 소속사 결단 내렸다 “강경 대응”

‘정국과 열애설’ 에스파 윈터에 소속사 결단 내렸다 “강경 대응”
“성관계 안 하던 아내…성전환해서 남자 된다네요” 혼인취소 가능할까?

“성관계 안 하던 아내…성전환해서 남자 된다네요” 혼인취소 가능할까?
성시경 친누나 검찰 송치…성시경 측 “심려 끼쳐 죄송”

성시경 친누나 검찰 송치…성시경 측 “심려 끼쳐 죄송”
(영상)“‘좋아요’ 받으려고” 살아있는 아들 진공백에 넣고 빨아들인 인플루언서 母…러 공분

(영상)“‘좋아요’ 받으려고” 살아있는 아들 진공백에 넣고 빨아들인 인플루언서 母…러 공분
“성매매 여성들 구타당하고 죽어 나가”…성매매업소 합법화 추진한다는 佛 극우당

“성매매 여성들 구타당하고 죽어 나가”…성매매업소 합법화 추진한다는 佛 극우당
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝

    사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝

  2. 김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?

    김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?

  3. 내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

    내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

  4. ‘조세호 조폭 연루’ 주장하더니 SNS글 모두 삭제…“검경이 신상 털어”

    ‘조세호 조폭 연루’ 주장하더니 SNS글 모두 삭제…“검경이 신상 털어”

  5. “지금은 아니야”…배우 정준, ‘소년범 논란’ 조진웅 향해 건넨 말

    “지금은 아니야”…배우 정준, ‘소년범 논란’ 조진웅 향해 건넨 말
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

시드니 모로가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 M
‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

영화 ‘대부’를 연출한 거장 프란시스 포드 코폴라 감독이 신작 ‘메갈로폴리스’의 흥행 참패로 파산 위기에 직면했다.지난달 29일(현지시