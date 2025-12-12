기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

입력 :2025-12-12 08:58:33
수정 :2025-12-12 08:58:33

“어린시절 母 사망 목격…구급차 불러”
“일찍 떠났다고 원망한 것 미안해” 눈물

방송인 김나영. MBN ‘퍼즐트립’ 캡처
방송인 김나영. MBN ‘퍼즐트립’ 캡처


방송인 김나영이 7살이던 어린시절 어머니의 사망을 목격했던 날을 떠올리며 눈물을 흘렸다.

11일 방송된 MBN ‘퍼즐트립’에서는 김나영이 24세 해외 입양인 케이티를 자신의 집으로 초대해 직접 만든 저녁상을 선물하는 모습이 전파를 탔다.

이날 김나영은 “엄마가 어릴 때 일찍 돌아가셨다. 초등학교 입학 일주일 전에 엄마가 돌아가셨다”며 “엄마가 너무 보고 싶으니까 나중에는 엄마를 원망하는 마음이 들더라”며 자신의 이야기를 시작했다.

김나영은 “어머니가 평소 심장이 안 좋으셨다. TV로 함께 대통령 취임식을 보던 기억이 난다”며 “어머니가 방을 청소하고 계셨다. 나는 옆 방에서 인형을 가지고 나와 엄마가 계신 방으로 왔는데 엄마가 걸레질하던 모습 그대로 멈춰계셨다”고 떠올렸다.

이웃 어른에게 달려가 구급차를 불렀다는 김나영은 “그게 어머니의 마지막 모습이었다”며 눈물을 흘렸다.

김나영은 “그때는 엄마랑 이별하는 법을 잘 몰랐던 것 같다. 주변에서도 내가 상처 받을까봐 정확하게 말해주지 않았다. 그냥 멀리 갔다고 하셨다”며 “아이들이 잘 크는 모습을 볼 때 어머니가 가장 그립다. 엄마가 보셨다면 얼마나 좋았을까”라고 털어놨다.

그러면서 그는 “‘나 이런 사랑 받고 싶었는데’라면서 엄마한테 받고 싶었던 사랑을 아이들한테 주면서 치유 받았던 것 같다”고 밝혔다.

또한 김나영은 저녁식사를 함께한 두 아들 신우, 이준에게 케이티를 소개하며 그의 특별한 가족 이야기를 설명했다.

김나영은 “케이티 누나는 엄마도 두 명, 아빠도 두 명이다”라고 전한 후 “엄마도 엄마가 두 명이지 않냐. 엄마가 두 명이고, 아빠가 두 명이고 그런 건 되게 행운 인 것 같다”라며 다양한 가족의 형태에 대해 자연스럽게 설명했다.

이어 김나영은 “엄마가 어릴 때 일찍 돌아가셔서 아버지가 재혼을 하셨다. 새 어머니가 계시다”며 “어머니가 두 분이고, 아버지가 두 분이고 이런 것들이 틀린 게 아니고 다른 거는 걸 아이들에게 알려주고 싶었다”고 말했다.

김나영은 “사실 어린 나이에 엄마가 일찍 떠나서 엄마를 좀 원망했다”면서 “근데 엄마가 나 이렇게 예쁘고 건강하게 잘 낳아줬고, 또 엄마랑 함께 보냈던 시간 속에서 충분히 사랑받았는데 엄마 미워했던 것, 엄마 원망했던 것 미안하다”며 눈물을 흘렸다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
오프숄더 드레스 입은 문채원
‘눈부신’ 트와이스 다현, 레드카펫 ‘시선 강탈’
‘원로배우’ 김지미, 85세 일기로 별세…영화인장 준비
포즈 취하는 문채원
오프숄더 드레스 입은 문채원
하트 만드는 문채원
오프숄더 드레스 입은 문채원
하트 만드는 ‘하트맨’ 감독과 출연진
눈부신 트와이스 다현
이가령, 순백의 여신
바다, 샤랄라
한지은, 블랙 섹시미
송지효, 러블리 볼하트
서울국제영화대상 참석한 매그
이하늬, 둘째 출산 후에도 변함없는 미모
이혜영, 부드러운 카리스마
박해미, 럭셔리한 사모님룩
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
제14회 대종상 남녀주연상 수상한 김지미-하명중
원로배우 김지미, 85세 일기로 별세…영화인장 준비
원로배우 김지미, 85세 일기로 별세…영화인장 준비
“주사이모와 일면식 없다”는 정재형, 박나래 전 매니저 증언 들어보니

“주사이모와 일면식 없다”는 정재형, 박나래 전 매니저 증언 들어보니
“출근시간 안 지켰다” 매일 40분 일찍 온 직원 해고한 회사…法 “정당”

“출근시간 안 지켰다” 매일 40분 일찍 온 직원 해고한 회사…法 “정당”
“지하철서 모르는 사람이 팔에 피 묻히고 가” 충격…감염병 공포 퍼진 ‘유명 여행지’

“지하철서 모르는 사람이 팔에 피 묻히고 가” 충격…감염병 공포 퍼진 ‘유명 여행지’
원주 식당서 처음 본 남성에 흉기 휘두른 50대…피해자 사망

원주 식당서 처음 본 남성에 흉기 휘두른 50대…피해자 사망
“눈을 의심” 발등에 붙은 ‘귀’…합성사진 아니었다

“눈을 의심” 발등에 붙은 ‘귀’…합성사진 아니었다
롯데백화점 “손님, ‘노조 조끼’ 벗으세요…출입 불가입니다”

롯데백화점 “손님, ‘노조 조끼’ 벗으세요…출입 불가입니다”
“100원으로 자동차 한 대 샀습니다”…42일 만에 500만원 만든 청년

“100원으로 자동차 한 대 샀습니다”…42일 만에 500만원 만든 청년
우린 잘 먹는데…“화장실 냄새” 최악의 음식 100에 뽑힌 韓음식들 정체는?

우린 잘 먹는데…“화장실 냄새” 최악의 음식 100에 뽑힌 韓음식들 정체는?
2025년 12월 12일

2025년 12월 12일
인기 클릭
Weekly Best

  1. 내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

    내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

  2. ‘조세호 조폭 연루’ 주장하더니 SNS글 모두 삭제…“검경이 신상 털어”

    ‘조세호 조폭 연루’ 주장하더니 SNS글 모두 삭제…“검경이 신상 털어”

  3. “지금은 아니야”…배우 정준, ‘소년범 논란’ 조진웅 향해 건넨 말

    “지금은 아니야”…배우 정준, ‘소년범 논란’ 조진웅 향해 건넨 말

  4. ‘파묘’ 무속인, 기안84에 충격 점괘 “내년 배신수…아주 가까이에”

    ‘파묘’ 무속인, 기안84에 충격 점괘 “내년 배신수…아주 가까이에”

  5. “박나래 주변에 사짜 많은 것 같아” 기안84의 4개월 전 조언

    “박나래 주변에 사짜 많은 것 같아” 기안84의 4개월 전 조언
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

시드니 모로가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 M
‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

영화 ‘대부’를 연출한 거장 프란시스 포드 코폴라 감독이 신작 ‘메갈로폴리스’의 흥행 참패로 파산 위기에 직면했다.지난달 29일(현지시