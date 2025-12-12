기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

‘주사이모 침묵’ 샤이니 키, ‘놀토’·‘나혼산’ 녹화 불참…이유 보니

입력 :2025-12-12 19:47:14
수정 :2025-12-12 19:47:14
개그우먼 박나래(왼쪽)와 그룹 샤이니 멤버 온유. 자료 : 제이디비엔터테인먼트·온유 엑스(X)
개그우먼 박나래(왼쪽)와 그룹 샤이니 멤버 온유. 자료 : 제이디비엔터테인먼트·온유 엑스(X)


샤이니 키가 12일 ‘놀라운 토요일’ 녹화에 불참한다.

12일 tvN 관계자는 “키가 예정된 해외 투어 일정으로 금주 놀토 녹화에 불참한다”고 밝혔다.

당초 ‘놀라운 토요일’은 이날 녹화가 예정돼 있었으나, 키는 예정된 해외 투어 일정으로 인해 제작진과 조율 후 불참한 것으로 전해졌다.

키는 네 번째 솔로투어 ‘2025 키랜드: 언캐니 밸리’를 진행 중이다. 3~15일 미국 LA를 시작으로 오클랜드, 댈러스-포트워스, 브루클린, 시카고, 시애틀 등을 순회하고 있다.

이날 오후 11시 10분 방송하는 MBC ‘나 혼자 산다’에서 스튜디오 패널로도 등장하지 않는다. 제작진과 투어 스케줄 협의 끝에 녹화에 불참한 상태다.

지난주 방송 말미 키와 야구선수 김하성이 예고편에 등장했는데, 에피소드가 전파를 타는지 관련해선 “확인 중”이라고 관계자는 전했다.

그룹 샤이니 키. MBC TV 예능물 ‘나 혼자 산다’ 방송화면 캡처
그룹 샤이니 키. MBC TV 예능물 ‘나 혼자 산다’ 방송화면 캡처


한편 최근 박나래가 일명 ‘주사 이모’로 불리는 이모씨로부터 불법 의료 행위를 받았다는 의혹에 휩싸인 가운데, 이씨의 소셜미디어(SNS)에 키의 반려견이 등장해 논란이 된 바 있다.

이에 대해 키 측은 따로 입장을 밝히지 않고 있는 상황이다.

샤이니 멤버 온유도 이씨와 친분설이 불거졌다. 이씨는 SNS에 온유 사인 CD를 자랑했다.

소속사 그리핀엔터테인먼트는 11일 “온유는 2022년 4월 지인 추천을 통해 이씨가 근무하는 신사동 소재 병원에 처음 방문했다. 당시 병원 규모 등을 고려할 때 현재 온라인상에 불거진 의료 면허 논란을 인지하기 어려웠다. 온유의 병원 방문은 피부 관리 목적이었으며, 사인 CD는 진료 고마움을 표현했을 뿐”이라고 입장을 밝혔다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
오프숄더 드레스 입은 문채원
‘눈부신’ 트와이스 다현, 레드카펫 ‘시선 강탈’
‘원로배우’ 김지미, 85세 일기로 별세…영화인장 준비
포즈 취하는 문채원
오프숄더 드레스 입은 문채원
하트 만드는 문채원
오프숄더 드레스 입은 문채원
하트 만드는 ‘하트맨’ 감독과 출연진
눈부신 트와이스 다현
이가령, 순백의 여신
바다, 샤랄라
한지은, 블랙 섹시미
송지효, 러블리 볼하트
서울국제영화대상 참석한 매그
이하늬, 둘째 출산 후에도 변함없는 미모
이혜영, 부드러운 카리스마
박해미, 럭셔리한 사모님룩
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
제14회 대종상 남녀주연상 수상한 김지미-하명중
원로배우 김지미, 85세 일기로 별세…영화인장 준비
원로배우 김지미, 85세 일기로 별세…영화인장 준비
김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”
“무죄추정의 원칙, 조세호 돌려내라” 1박 2일 시청자 청원까지

“무죄추정의 원칙, 조세호 돌려내라” 1박 2일 시청자 청원까지
‘알몸 외출’하려던 남편 살해한 70대 아내…“선처해달라” 탄원에 결국

‘알몸 외출’하려던 남편 살해한 70대 아내…“선처해달라” 탄원에 결국
‘신체접촉’ 때문 아니라는데…삼척시 마라톤 감독 자격정지 18개월

‘신체접촉’ 때문 아니라는데…삼척시 마라톤 감독 자격정지 18개월
원주 식당서 지인에 흉기 휘두른 50대…피해자 사망

원주 식당서 지인에 흉기 휘두른 50대…피해자 사망
“눈을 의심” 발등에 붙은 ‘귀’…합성사진 아니었다

“눈을 의심” 발등에 붙은 ‘귀’…합성사진 아니었다
롯데백화점 “손님, ‘노조 조끼’ 벗으세요…출입 불가입니다”

롯데백화점 “손님, ‘노조 조끼’ 벗으세요…출입 불가입니다”
“뒤통수쳤지만, 처벌 원치 않는다”는 성시경…매니저 불송치 결정

“뒤통수쳤지만, 처벌 원치 않는다”는 성시경…매니저 불송치 결정
‘거대 전복’인 줄 알았는데 ‘푹신’…이게 쿠션이라고? 완도의 ‘이색 답례품’

‘거대 전복’인 줄 알았는데 ‘푹신’…이게 쿠션이라고? 완도의 ‘이색 답례품’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

    내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

  2. 김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

    김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

  3. 정형돈, 성형수술 직후 사진 공개…눈 퉁퉁 부어 “일주일간 못 나가”

    정형돈, 성형수술 직후 사진 공개…눈 퉁퉁 부어 “일주일간 못 나가”

  4. ‘조세호 조폭 연루’ 주장하더니 SNS글 모두 삭제…“검경이 신상 털어”

    ‘조세호 조폭 연루’ 주장하더니 SNS글 모두 삭제…“검경이 신상 털어”

  5. “지금은 아니야”…배우 정준, ‘소년범 논란’ 조진웅 향해 건넨 말

    “지금은 아니야”…배우 정준, ‘소년범 논란’ 조진웅 향해 건넨 말
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

시드니 모로가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 M
‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

영화 ‘대부’를 연출한 거장 프란시스 포드 코폴라 감독이 신작 ‘메갈로폴리스’의 흥행 참패로 파산 위기에 직면했다.지난달 29일(현지시