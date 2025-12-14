기사 검색
은지원 “정관수술 풀렸나” 언급하더니…‘깜짝 소식’ 전했다

가수 은지원이 정관수술을 하지 않았다고 밝혔다.

13일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 가수 박서진 남매가 최근 건강이 악화한 아버지를 위해 가수 신승태와 함께 직접 산양삼을 캐러 나선 모습이 공개됐다.

이날 신승태가 “예전에 ‘살림남’ 미팅을 했는데 제가 안 되고 박서진이 됐다”라고 밝혔다.

이에 박서진은 신승태를 ‘살림남’ 고정 자리를 노리는 경쟁자로 여기며 유쾌한 기 싸움을 펼쳤다.

그러던 중 자녀 계획에 관한 이야기가 나오자, 박서진이 신승태에게 “형도 묶었냐”라고 물었다. 지난 방송에서 MC 은지원이 정관수술을 했다고 한 적 있기 때문이다.

이에 스튜디오에서 영상을 보던 은지원은 “나 안 묶었어”라며 급발진했다. 최근 재혼한 그는 당시 묶었다고 농담한 것이라며 적극적으로 해명했다.

은지원은 앞서 ‘살림남’ 방송에서 이요원이 “빨리 아이를 가져라”고 말하자 “저는 끝났다. 묶었다”라고 답한 바 있다.

또 방송에서 무속인이 “은지원에게 아이가 보인다”라고 하자 “풀렸나”라며 유쾌하게 받아치기도 했다.

한편 은지원은 최근 이혼 13년 만에 재혼 소식을 전해 화제를 모았다. 그는 지난 10월, 가까운 친지들만 초대한 가운데 비공개 결혼식을 올린 것으로 알려졌다.

재혼 상대는 9세 연하의 스타일리스트로, 두 사람은 오랜 시간 지인으로 지내다 연인 관계로 발전한 것으로 전해졌다.

온라인뉴스부
