“런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

입력 :2025-12-15 11:19:22
수정 :2025-12-15 11:19:22
SBS ‘런닝맨’ 방송화면
SBS ‘런닝맨’ 방송화면


SBS ‘런닝맨’ 멤버들이 5년 동안 함께한 PD와 작별 인사를 나눴다.

지난 14일 방송된 ‘런닝맨’에서는 출산을 앞두고 프로그램을 떠나는 PD의 마지막 촬영 현장이 공개됐다.

이날 오프닝 촬영을 준비하던 중 하하는 립밤을 꺼내 바르며 “형인이가 준 선물”이라고 말했다. 이에 멤버들이 “PPL 아니냐”고 반응하자, 하하는 ‘런닝맨’ PD가 멤버들에게 이별 선물을 건넸다고 설명했다.

유재석은 “형인이가 출산 때문에 오늘이 ‘런닝맨’ 마지막 촬영”이라며 PD의 하차 소식을 전했다. 김종국은 “5년 동안 함께했다”고 말했고, 유재석은 “조연출부터 시작했다”며 그간의 시간을 떠올렸다.

김종국은 “내 담당이었다. 나 따라다니느라 고생 많았다”며 고마움을 전했고, 이에 유재석은 “너 때문에 많이 힘들었다더라”고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

멤버들은 마지막까지 따뜻한 분위기 속에서 함께한 시간을 되돌아보며 PD의 새로운 출발을 응원했다.

온라인뉴스부
