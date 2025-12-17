기사 검색
류준열·혜리 ‘응답’ 10년 만에…다시 함께한 소식 전했다

입력 :2025-12-17 14:00:09
수정 :2025-12-17 14:00:09
류준열(왼쪽), 혜리. 씨제스 스튜디오, 크리에이티브그룹아이엔지 제공/뉴스1
류준열(왼쪽), 혜리. 씨제스 스튜디오, 크리에이티브그룹아이엔지 제공/뉴스1


1988년 서울 도봉구 쌍문동을 배경으로 하는 드라마 ‘응답하라 1988’는 방영 당시 폭발적인 관심을 끌었다. 이런 레트로 열풍은 경기침체 등 사회 불안과 연관돼 있다는 분석도 있다.<br><br>tvN 제공
1988년 서울 도봉구 쌍문동을 배경으로 하는 드라마 ‘응답하라 1988’는 방영 당시 폭발적인 관심을 끌었다. 이런 레트로 열풍은 경기침체 등 사회 불안과 연관돼 있다는 분석도 있다.

tvN 제공


tvN 드라마 ‘응답하라 1988’ 방영 10주년을 맞아 출연 배우들이 직접 참여한 특별 OST가 발매된다.

제작진에 따르면 ‘응답하라 1988 10주년’ OST는 오는 19일 박보검의 솔로곡이 담긴 Part 1을 시작으로, 26일 배우들이 합창한 Part 2가 순차 공개된다.

Part 2에는 극 중 ‘쌍문동 아이들’로 불렸던 류혜영, 혜리, 고경표, 류준열, 박보검, 안재홍, 이동휘, 최성원 등이 함께 가창한 곡과, ‘들개들’로 불린 이일화·라미란·김선영의 합창곡이 수록된다.

이번 OST는 기존 곡을 새로운 편곡으로 재해석했으며, 새로운 가창자를 섭외하는 대신 출연 배우들이 직접 노래를 불러 10주년의 의미를 더했다.

특히 쌍문동 아이들 합창에는 과거 연인 관계였던 혜리와 류준열이 함께 참여해 관심을 모은다. 두 사람은 드라마를 계기로 연인으로 발전해 약 8년간 교제했으며, 2023년 11월 결별 소식을 전한 바 있다.

신원호 감독은 “지난 10년 동안 ‘응답하라 1988’을 사랑해준 팬들에게 드리는 선물 같은 OST가 되길 바란다”고 전했다. OST를 총괄한 마주희 프로듀서는 “극 중 인물로서 서사를 함께 쌓아온 배우들만이 낼 수 있는 감성을 담았다”며 “노래를 듣는 순간 자연스럽게 그 시절의 장면이 떠오를 것”이라고 설명했다.

온라인뉴스부
