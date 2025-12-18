기사 검색
“결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

입력 :2025-12-18 09:14:56
수정 :2025-12-18 09:14:56
박세리가 18일 오후 서울 강남구 스페이스쉐어 삼성코엑스센터에서 부친 박준철씨의 사문서위조 혐의에 대한 기자회견 도중 눈물을 보이고 있다. 2024.6.18 연합뉴스
전 골프선수 박세리가 선수 시절 연애를 쉰 적은 없지만 결혼 앞에서 헤어지곤 했다고 말했다.

박세리는 지난 17일 방송한 tvN 예능프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에 나와 연애와 결혼에 관해 얘기했다.

박세리는 “선수 할 때는 연애를 계속했다. 쉰 적은 없다”고 했다.

박세리는 “헤어진 이유는 결국 결혼이었다. 결혼을 해야 하는데, 그걸 쉽게 결정할 수가 없었다”고 말했다.

이어 “그때는 아직 내가 준비가 안 돼 있었다”고 덧붙였다.

tvN 예능프로그램 ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면
박세리는 “너무 바쁘다 보니 남자친구에게 항상 미안한 마음이 있었다. 다행히 만났던 사람들이 다 착했고, 내 생활을 이해해주려 했다”고 했다.

박세리는 연애 취향도 공개했다.

그는 운동선수나 연예인 혹은 전문직을 가진 남성에 대해 “한 번도 깊이 생각해본 적 없다”고 말했다.

이어 “이왕이면 자기 사업을 하는 사람이 좋다”고 말했다.

그러면서 “결국 혼자 살아야 하나 싶다”고 했다.

