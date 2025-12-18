기사 검색
박나래·키 없는 ‘나혼산’…대신 ‘이 사람들’ 합류한다

입력 :2025-12-18 09:41:40
수정 :2025-12-18 09:41:40
코미디언 박나래가 최근 불거진 논란 속 ‘나 혼자 산다’에서 자진 하차한 가운데, ‘나 혼자 산다’가 박나래를 제외한 출연진들이 함께 한 새 단체 사진을 공개했다. MBC 제공
코미디언 박나래가 최근 불거진 논란 속 ‘나 혼자 산다’에서 자진 하차한 가운데, ‘나 혼자 산다’가 박나래를 제외한 출연진들이 함께 한 새 단체 사진을 공개했다. MBC 제공


방송인 박나래와 샤이니 키가 불법 의료 시술 의혹을 받고 방송 활동을 전면 중단한 가운데, 두 사람이 빠진 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’ 단체 사진이 공개됐다.

17일 ‘나 혼자 산다’ 측은 인스타그램을 통해 이번 주 방송되는 스튜디오 녹화 현장을 담은 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 전현무, 코드 쿤스트, 기안84를 비롯해 무지개 멤버인 샤이니 민호, 옥자연, 박지현이 나란히 서서 경례 자세를 취하고 있다.

제작진은 “필승! 무지개 회원들은 민호 회원님에게 인수인계받아 해병대 전우들과의 일상을 널리 알릴 것을 명받았다”며 민호의 일상이 방송될 것이라고 예고했다.

사진에는 그간 고정 출연해온 박나래와 키의 모습은 없었다.

박나래는 전 매니저들과 각종 분쟁에 휘말렸다. 앞서 전 매니저들이 박나래에게 직장 내 괴롭힘, 폭언, 특수상해, 대리 처방, 진행비 미지급 등 갑질 피해를 당했다고 폭로한 게 발단이었다.

이 과정에서 박나래가 국내 의사 면허가 없는 이른바 ‘주사 이모’에게 의료 시술을 받았다는 의혹이 불거졌다. 이후 샤이니 키 역시 이 주사 이모와 친분이 있는 것 아니냐는 의혹을 받았다.

논란이 커지자 박나래는 사안이 해결될 때까지 활동을 중단하겠다고 밝혔다.

키도 이날 주사 이모가 의사인 줄 알았고 자택에서 몇 차례 진료받았다고 밝히며 “사안의 엄중함을 인식해 현재 예정된 일정 및 출연 중인 프로그램에서 하차하기로 결정했다”고 했다.

이에 따라 두 사람은 현재 출연 중이던 ‘나 혼자 산다’와 ‘놀라운 토요일’ 등에서 하차했다.

온라인뉴스부
