기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“너한테 도박 걸어보겠다” 1500:1 경쟁률 뚫고 주연 꿰찬 신인 여배우

입력 :2025-12-18 10:10:13
수정 :2025-12-18 10:10:13
김다미.<br>tvN 제공
김다미.
tvN 제공


배우 김다미가 영화 ‘마녀’ 출연 비화를 전했다.

지난 17일 오후 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(이하 ‘유퀴즈’)에서는 배우 김다미가 유퀴저로 함께했다.

볼 때마다 새로운 얼굴을 보여주는 배우 김다미가 넷플릭스 새 영화 ‘대홍수’(감독 김병우)로 돌아온 소식을 전했다. 첫사랑 고등학생부터 소시오패스 천재 소녀까지, 천의 얼굴로 다채로운 캐릭터를 소화해 온 김다미. 김다미는 부모님 맞벌이로 혼자 있는 시간이 많았던 어린 시절, 자연스럽게 접한 드라마, 영화로 연기에 흥미를 가지게 됐다고 밝혔다.

김다미는 1500:1의 경쟁률을 뚫고 출연한 첫 주연작 ‘마녀’로 ‘괴물 신예’가 됐다. 영화 ‘신세계’ 이후 박훈정 감독이 5년간 준비했던 영화 ‘마녀’. 박훈정 감독은 신인이었던 김다미를 캐스팅한 후 “너한테 도박을 걸어보겠다”라고 말했다고.

영화 ‘마녀’
영화 ‘마녀’


김다미는 ‘마녀’ 캐스팅 소식을 듣고 처음에는 얼떨떨해 어떤 상황인지 느끼지 못했다며 할 수 있는 건 열심히 하자는 각오로 임했다고 고백했다. 이후 김다미는 합격 소식을 들은 아버지가 ‘하늘의 별을 딴 것 같은 느낌이다’라며 좋아해 주는 모습에 눈물을 흘렸다고 전했다.

김다미는 ‘마녀’ 연기를 위해 인천과 서울 송파구를 매일 왕복하며 영어, 액션, 노래부터 1종 트럭 면허 취득까지 했다고 밝혔다. ‘마녀’로 15개의 트로피를 거머쥔 김다미는 “그때가 기억 안 난다, 모든 것이 빨라서 받아도 되나 얼떨떨했다”라고 회상했다.

한편 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 큰 자기 유재석과 아기자기 조세호의 자기들 마음대로 떠나는 사람 여행을 담은 프로그램으로 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.

뉴스1
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들
금관문화훈장 추서 받은 고 김지미
심으뜸, 가죽 보디수트로 탄탄한 근육미 과시
샤이니 키 “주사이모에게 집에서 진료받았다” 인정…결국 활동 중단

샤이니 키 “주사이모에게 집에서 진료받았다” 인정…결국 활동 중단
“신이 되살려줄 거라 믿어”…낮잠 자던 모친 잔혹 살해한 30대 송치

“신이 되살려줄 거라 믿어”…낮잠 자던 모친 잔혹 살해한 30대 송치
박나래·키 없는 ‘나혼산’…대신 ‘이 사람들’ 합류한다

박나래·키 없는 ‘나혼산’…대신 ‘이 사람들’ 합류한다
“결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

“결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백
‘20억+20억’ 7년 만에 또 복권 당첨…“믿고 있었다” 놀라운 사연

‘20억+20억’ 7년 만에 또 복권 당첨…“믿고 있었다” 놀라운 사연
“교수님 파멸할까봐…” ‘저속노화’ 정희원, 스토킹 당했다

“교수님 파멸할까봐…” ‘저속노화’ 정희원, 스토킹 당했다
“성수동이 들썩” 송강, 67억 아파트 매입…박찬호·육성재와 이웃

“성수동이 들썩” 송강, 67억 아파트 매입…박찬호·육성재와 이웃
9년 열애 끝 ♥결실…에이핑크 윤보미, 내년 5월 결혼 소식 알렸다

9년 열애 끝 ♥결실…에이핑크 윤보미, 내년 5월 결혼 소식 알렸다
‘故최진실 딸’ 최준희, ‘튜닝’ 브이로그 예고 “성형 악플 지긋지긋”

‘故최진실 딸’ 최준희, ‘튜닝’ 브이로그 예고 “성형 악플 지긋지긋”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

    “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

  2. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  3. 김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

    김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

  4. 황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

    황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

  5. 야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치
모니카 벨루치, 여전히 눈부신 미모

모니카 벨루치, 여전히 눈부신 미모

모니카 벨루치,이렌느 야곱 등 영화배우들이 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생