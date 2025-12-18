방송
“이 정도면 그냥 체육인” 샤이니 민호, 해병대 선후임과 11㎞ 산악 행군
입력 :2025-12-18 13:53:09
수정 :2025-12-18 15:13:47
‘나 혼자 산다’ 샤이니 민호가 ‘무적 해병’ 선·후임들과 백두대간 겨울 산악 행군에 나선다. 마치 훈련하듯 전투화까지 장착한 ‘불꽃 사나이’ 민호의 낭만 행군이 주목된다.
오는 19일 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 샤이니 민호가 해병대 선·후임들과 함께 백두대간 겨울 산악 행군을 하는 모습이 그려진다.
공개된 사진에는 민호가 해병대 선후임과 백두대간 선자령 산악 행군을 하는 모습이 담겼다. 민호는 해병대에서 희로애락을 함께한 이들과 전역 후에도 인연을 꾸준히 이어오고 있다며, 반가운 전우들과의 만남에 설렘을 드러낸다.
선·후임들과 근황 토크를 나누던 중, 군 생활 당시 각종 고민 상담을 담당했던 민호의 과거가 밝혀져 모두의 관심이 집중된다. 민호는 “새벽에 전화가 많이 온다”며 ‘한 번 해병은 영원한 해병’의 의리 넘치는 모습을 보여줘 웃음과 훈훈함을 자아낸다.
또한 민호의 해병대 ‘최애 동생’도 등장한다. 이번 강원도 코스를 준비한 ‘최애 동생’과 민호의 색다른 케미도 더욱 기대된다.
‘무적 해병’ 군단을 이끌고 왕복 11km 산악 행군을 시작한 민호는 “오늘 훈련이라고 생각해”라며 옛 추억을 떠올린다. 선·후임들도 해병대 구령을 외치며 추위와 강풍을 뚫고 고지 정복에 나선다. 점점 고도가 높아질수록 흔들리지 않는 포커페이스를 보여주며 활활 타오르는 불꽃 눈빛의 민호와 거친 숨을 내쉬는 선·후임들의 상반된 모습이 웃음을 자아낸다.
그뿐만 아니라 정상에서 선·후임들과 컵라면을 먹는 민호의 모습도 더욱 눈길을 끈다. “제일 맛있게 먹은 라면이 훈련 나가서 먹었던 라면”이라는 민호는 찬바람을 맞으며 뜨거운 컵라면을 흡입한다. 특히 민호가 진짜 해병대 체육복을 차려입은 모습까지 공개된 가운데, 과연 정상에서 ‘무적 해병’ 군단은 어떤 새로운 추억을 쌓았을지 궁금증이 커진다.
‘나 혼자 산다’는 이날 오후 11시 10분 방송된다.
뉴스1
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
-
“사회면에 나오면 안 돼” 샤이니 키, ‘주사 이모’ 논란에 과거 발언 재조명그룹 샤이니 멤버 키(34·본명 김기범)가 이른바 ‘주사이모’ A씨로부터 의료 시술을 받은 것으로 알려지면서 과거 키가 “아이돌은 안 좋은 일로 사회면에 나오면 안 된다”고 했던 발언이 재조명되고 있다. 18일 온라인 커뮤니티에는 키가 지난 9월 유튜브 ‘스튜디오 수제’에 출연해 했던 발언이 올라왔다. 키는 자신이 생각하는 아이돌의 정의에 대해 말하는 과정에서 “지킬 거 지키고 실망만 시켜드리지 말자는 것”이라며 “사회면에 나오면 안 된다. 좋은 일로만 사회면에 나와야 한다”고 말했다. 이어 “저도 사람인지라 결백하게 살지 못할 …
-
“박나래 이러다 고소당한다” 이서진, 나래바 후기 재조명배우 이서진이 개그우먼 박나래가 연예인들을 초대한 것으로 유명한 ‘나래바’의 초특급 게스트(VVIP)였다는 소문을 정면으로 반박했던 일화가 최근 재조명되고 있다. 2018년 10월 25일 방송됐던 KBS2 예능 프로그램 ‘해피투게더4’에서 박나래는 게스트로 출연한 이서진에게 “나래바에서 ‘떡실신’돼서 실려나간 이서진씨, 나래바 이전했는데 또 와주실 거죠?”라고 전언 형식으로 물었다. 조세호가 “들리는 소문에 의하면 이서진씨가 먼저 자청해서 나래바에 가고 싶어했다더라”라고 거들자 이서진은 “그런 게 자꾸 부풀려지는 거다. (김)세정…
-
“노래도 춤도 못 해” 배우 박하나, 가수 시절 영상 화제배우 박하나가 가수 시절 영상에 당황해했다. 17일 오후 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 ‘남겨서뭐하게’에는 배우 이유리, 박하나가 게스트로 출연했다. 이날 박하나는 “무명 시절 서러웠던 순간이 있느냐”는 질문에 “가수로 먼저 시작했다. 데뷔를 빨리하고 싶어서 빨리 데뷔할 수 있는 곳에 들어가게 됐다”고 말했다. 그는 “‘퍼니’라는 혼성팀으로 쿨을 겨냥했다. 서브 보컬이었지만 노래도 춤도 잘하지 못했다. 오디션이랑 실제 방송 무대는 다르더라”고 회상했다. 이에 김숙은 휴대폰으로 박하나의 가수 시절 영상을 찾았고, 박하나의 …
-
김지선 아들 “최악의 경우 간 이식”…‘안타까운 소식’ 전했다방송인 김지선의 아들이자 래퍼로 활동 중인 시바(본명 김정훈)가 간수치 이상을 고백했다. 17일 시바는 자신의 인스타그램을 통해 “몇 주 전부터 계속 헛구역질하고 토하고 이상해서 피검사를 받아 보니 간 수치가 정상의 5배 이상 높다고 한다”라고 밝혔다. 그는 “이 정도 수치면 일상생활이 불가능할 정도라고 하는데 어찌어찌 잘 버티고 있다”며 “내일 피검사로 바이러스성 급성 간염인지 아닌지 결과가 나온다고 한다”고 전했다. 그러면서 “최악의 경우에는 간 이식을 해야 할 수도 있다는데 음악 오래오래 해야 한다. 잘 이겨내 보겠다”고 덧…
Photo Issues