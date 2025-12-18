기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“이 정도면 그냥 체육인” 샤이니 민호, 해병대 선후임과 11㎞ 산악 행군

입력 :2025-12-18 13:53:09
수정 :2025-12-18 15:13:47
민호. <br>사진=병무청
민호.
사진=병무청


‘나 혼자 산다’ 샤이니 민호가 ‘무적 해병’ 선·후임들과 백두대간 겨울 산악 행군에 나선다. 마치 훈련하듯 전투화까지 장착한 ‘불꽃 사나이’ 민호의 낭만 행군이 주목된다.

오는 19일 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 샤이니 민호가 해병대 선·후임들과 함께 백두대간 겨울 산악 행군을 하는 모습이 그려진다.

공개된 사진에는 민호가 해병대 선후임과 백두대간 선자령 산악 행군을 하는 모습이 담겼다. 민호는 해병대에서 희로애락을 함께한 이들과 전역 후에도 인연을 꾸준히 이어오고 있다며, 반가운 전우들과의 만남에 설렘을 드러낸다.

선·후임들과 근황 토크를 나누던 중, 군 생활 당시 각종 고민 상담을 담당했던 민호의 과거가 밝혀져 모두의 관심이 집중된다. 민호는 “새벽에 전화가 많이 온다”며 ‘한 번 해병은 영원한 해병’의 의리 넘치는 모습을 보여줘 웃음과 훈훈함을 자아낸다.

또한 민호의 해병대 ‘최애 동생’도 등장한다. 이번 강원도 코스를 준비한 ‘최애 동생’과 민호의 색다른 케미도 더욱 기대된다.

사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처
사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처


사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처
사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처


‘무적 해병’ 군단을 이끌고 왕복 11km 산악 행군을 시작한 민호는 “오늘 훈련이라고 생각해”라며 옛 추억을 떠올린다. 선·후임들도 해병대 구령을 외치며 추위와 강풍을 뚫고 고지 정복에 나선다. 점점 고도가 높아질수록 흔들리지 않는 포커페이스를 보여주며 활활 타오르는 불꽃 눈빛의 민호와 거친 숨을 내쉬는 선·후임들의 상반된 모습이 웃음을 자아낸다.

그뿐만 아니라 정상에서 선·후임들과 컵라면을 먹는 민호의 모습도 더욱 눈길을 끈다. “제일 맛있게 먹은 라면이 훈련 나가서 먹었던 라면”이라는 민호는 찬바람을 맞으며 뜨거운 컵라면을 흡입한다. 특히 민호가 진짜 해병대 체육복을 차려입은 모습까지 공개된 가운데, 과연 정상에서 ‘무적 해병’ 군단은 어떤 새로운 추억을 쌓았을지 궁금증이 커진다.

‘나 혼자 산다’는 이날 오후 11시 10분 방송된다.

뉴스1
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
최지우, 변함없는 미모
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들
금관문화훈장 추서 받은 고 김지미
“결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

“결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백
9년 열애 끝 ♥결실…에이핑크 윤보미, 내년 5월 결혼 소식 알렸다

9년 열애 끝 ♥결실…에이핑크 윤보미, 내년 5월 결혼 소식 알렸다
박나래·키 없는 ‘나혼산’…대신 ‘이 사람들’ 합류한다

박나래·키 없는 ‘나혼산’…대신 ‘이 사람들’ 합류한다
식당 앞에서 바지 벗더니 ‘경악’…외국인女 노상방뇨 논란

식당 앞에서 바지 벗더니 ‘경악’…외국인女 노상방뇨 논란
“아이유 효과 실감” 부활 김태원, 한 번에 1억원 벌었다

“아이유 효과 실감” 부활 김태원, 한 번에 1억원 벌었다
“72세 맞아?” 비키니 입은 할머니 ‘깜짝’…“손주들도 놀라” 비결은

“72세 맞아?” 비키니 입은 할머니 ‘깜짝’…“손주들도 놀라” 비결은
샤이니 키 “주사이모에게 집에서 진료받았다” 인정…결국 활동 중단

샤이니 키 “주사이모에게 집에서 진료받았다” 인정…결국 활동 중단
“신이 되살려줄 거라 믿어”…낮잠 자던 모친 잔혹 살해한 30대 송치

“신이 되살려줄 거라 믿어”…낮잠 자던 모친 잔혹 살해한 30대 송치
‘20억+20억’ 7년 만에 또 복권 당첨…“믿고 있었다” 놀라운 사연

‘20억+20억’ 7년 만에 또 복권 당첨…“믿고 있었다” 놀라운 사연
인기 클릭
Weekly Best

  1. “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

    “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

  2. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  3. 김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

    김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

  4. 황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

    황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

  5. 야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치
모니카 벨루치, 여전히 눈부신 미모

모니카 벨루치, 여전히 눈부신 미모

모니카 벨루치,이렌느 야곱 등 영화배우들이 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생