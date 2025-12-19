기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

‘이숙캠’ 충격 전개, 남편 베이비시터와 외도…맞소송 이유는?

입력 :2025-12-19 10:35:06
수정 :2025-12-19 10:35:06
사진=JTBC ‘이혼숙려캠프’ 캡처
사진=JTBC ‘이혼숙려캠프’ 캡처


‘맞소송 부부’ 아내가 두 번의 외도를 했다고 고백했다.

18일 방송된 JTBC ‘이혼숙려캠프’(이숙캠)에서는 17기 부부의 심리 생리 검사 결과가 공개됐다.

이날 첫 심리생리검사의 주인공은 ‘맞소송 부부’ 남편이었다.

“실제로 잠자리를 가진 사람이 정확하게 한 명이 맞냐”는 질문에 대한 남편의 “네”라는 응답은 진실이 나왔다.

이에 남편이 외도한 여성은 여러 명이지만, 잠자리를 가진 여성은 베이비시터 한 명뿐이라고 해석됐다.

이어 ‘맞소송 부부’ 아내 심리생리검사가 진행됐다.

첫 질문은 “별거 중 동거했던 남자 외에 외도했던 남성이 또 있습니까?”였다.

아내는 즉시 “네”라고 답해 모두를 당황케 했다.

사진=JTBC ‘이혼숙려캠프’ 캡처
사진=JTBC ‘이혼숙려캠프’ 캡처


그러면서 “동거하던 상간남이 바람이 나서 나도 다른 남자를 만났다”고 말했다.

서장훈은 “외도 상대가 두 명이냐, 아니면 더 있냐”며 재차 질문했다.

아내는 “없다. 작정하고 남자를 만난 것이기 때문에 저는 (외도를) 숨길 생각도 없었다”고 답했다.

그러면서 “남편이 외도하지 않았다면 저도 평생 외도하지 않았을 거라고 장담할 수 있다”고 덧붙였다.

서장훈은 “진짜 내가 모르는 나라가 따로 있는 것 같다. 대단하다”며 놀라워했다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
서현진, ‘멜로 퀸’의 귀환
최지우, 변함없는 미모
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들
“광고만 벌써 몇 개야” 생후 10개월 ‘심형탁 아들’ 하루, 광고 러브콜 근황

“광고만 벌써 몇 개야” 생후 10개월 ‘심형탁 아들’ 하루, 광고 러브콜 근황
‘암 투병’ 박미선이 전한 밝은 근황 “건강하셔야 해요”

‘암 투병’ 박미선이 전한 밝은 근황 “건강하셔야 해요”
“얼렁뚱땅 입장문, 나라면 저렇게 안 해” 박나래 대응 조언한 변호사

“얼렁뚱땅 입장문, 나라면 저렇게 안 해” 박나래 대응 조언한 변호사
나나, ‘강도 사건’ 이후 꼭 챙겨다닌다는 ‘필수 아이템’은?

나나, ‘강도 사건’ 이후 꼭 챙겨다닌다는 ‘필수 아이템’은?
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지
입짧은햇님 “모든 활동 중단”…박나래 ‘주사이모’ 논란 확산

입짧은햇님 “모든 활동 중단”…박나래 ‘주사이모’ 논란 확산
‘공개 열애 2번’ 전현무, 타투 있는 여성과 교제…수줍은 미소

‘공개 열애 2번’ 전현무, 타투 있는 여성과 교제…수줍은 미소
HIV 감염 숨기고 무방비 성관계…20대 남성 실형

HIV 감염 숨기고 무방비 성관계…20대 남성 실형
“저속노화쌤 스토킹? 성적 역할 강요당했다” 정희원에 피소당한 연구원 반박

“저속노화쌤 스토킹? 성적 역할 강요당했다” 정희원에 피소당한 연구원 반박
인기 클릭
Weekly Best

  1. “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

    “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

  2. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  3. 황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

    황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

  4. 야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

  5. 전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

    전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치