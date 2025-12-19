기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

‘54세’ 이서진, 결혼할 여자 있었다 “당장은 아니지만…”

입력 :2025-12-19 23:50:22
수정 :2025-12-19 23:50:22
SBS 예능 프로그램 ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’. 유튜브 캡처
SBS 예능 프로그램 ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’. 유튜브 캡처


배우 이서진이 올해 결혼 가능성이 있었다고 인정했다.

19일 SBS 예능 프로그램 ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’은 공식 채널에 ‘샤머니즘 불신자 이서진도 혹하게 만든 생애 첫 점괘 내용?!’이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 이서진은 배우 최화정과 함께 타로점을 보러 갔다. 이서진의 카드를 본 점술가는 “의외로 여자들한테 되게 상냥하다”고 했고, 이서진은 “처음에는 상냥하다”고 답했다.

점술가가 “여자분들을 볼 때 자기 취향이 엄청 있다고 나와 있다. 자기의 취향이 안 맞으면”이라고 말하자 이서진은 “거들떠보지도 않는다”고 인정했다.

그러자 점술가는 “유쾌한 사람으로 나와 있지만 오늘 재미있게 놀았는데 갑자기 안녕하는 포인트가 있다고 나온다”고 말했다.

SBS 예능 프로그램 ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’. 유튜브 캡처
SBS 예능 프로그램 ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’. 유튜브 캡처


이어 “워낙에 예의범절을 보시기 때문에 하루에 데이트를 6시간 할 때 3~4시간 정도는 좋아도 어느 순간 선을 넘으면 불호령을 내리는 게 있다”고 짚었다.

당황한 이서진은 “맞는 거 같다. 뭐라 하진 않는데 만약에 벗어나면 아예 안 본다. 잘하면 잘해준다”고 밝혔다.

점술가는 또 “2025년도는 사실 이서진이 왕이었다. 선택할 수 있는 여자가 있었던 걸로 나온다”고 말했고, 이서진은 “항상 있다”고 긍정했다.

SBS 예능 프로그램 ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’. 유튜브 캡처
SBS 예능 프로그램 ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’. 유튜브 캡처


점술가는 “사실 자유로운 영혼이라고 나와서 결혼이 1순위는 아니다. 그래도 ‘하는 건 나쁘지 않다’는 걸 계속 가져가는 것 같다. 그래도 돈이 1등이다. 그게 순서인 것 같다”고 밝혔다.

이에 이서진은 “결혼을 죽을 때까지 안 하겠다는 생각은 아니다. 당장은 안 하겠다는 뜻이다. 내가 하고 싶을 때 하고 싶다”고 덧붙였다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
서현진, ‘멜로 퀸’의 귀환
최지우, 변함없는 미모
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
‘공개 열애 2번’ 전현무, 타투 있는 여성과 교제…수줍은 미소

‘공개 열애 2번’ 전현무, 타투 있는 여성과 교제…수줍은 미소
‘주사이모’ 불똥 샤이니 키, 활동 중단 이틀만에 SNS 재개? 사진 보니

‘주사이모’ 불똥 샤이니 키, 활동 중단 이틀만에 SNS 재개? 사진 보니
‘만취운전’ 곽도원 3년만에 복귀…“용서 구하지 않겠다, 삶으로 증명”

‘만취운전’ 곽도원 3년만에 복귀…“용서 구하지 않겠다, 삶으로 증명”
입짧은햇님 “모든 활동 중단”…박나래 ‘주사이모’ 논란 확산

입짧은햇님 “모든 활동 중단”…박나래 ‘주사이모’ 논란 확산
“차 안에서 링거” 전현무 ‘나혼산’ 장면 소환…“불법 시술 아냐” 일축

“차 안에서 링거” 전현무 ‘나혼산’ 장면 소환…“불법 시술 아냐” 일축
조진웅 은퇴에 날벼락 맞은 ‘시그널2’…공식 입장 나왔다 “무겁고 애석한 마음”

조진웅 은퇴에 날벼락 맞은 ‘시그널2’…공식 입장 나왔다 “무겁고 애석한 마음”
줄줄이 손절에 분노한 ‘주사이모’? “분칠한 것들…나만 XXX 됐네”

줄줄이 손절에 분노한 ‘주사이모’? “분칠한 것들…나만 XXX 됐네”
HIV 감염 숨기고 무방비 성관계…20대 남성 실형

HIV 감염 숨기고 무방비 성관계…20대 남성 실형
불륜 중 남편 등장…속옷만 입고 호텔 4층에 매달린 유부남

불륜 중 남편 등장…속옷만 입고 호텔 4층에 매달린 유부남
인기 클릭
Weekly Best

  1. “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

    “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

  2. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  3. 황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

    황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

  4. 야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

  5. 전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

    전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치