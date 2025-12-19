기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

‘10년 이상형’ 만난 이서진…보는 사람도 “설렘 폭발”

입력 :2025-12-19 10:51:47
수정 :2025-12-19 10:51:47
사진=SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’
사진=SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’


‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’ 이서진이 최화정에게 돌직구 고백을 날린다.

19일 방송되는 SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’(이하 ‘비서진’)에는 영원한 들장미 소녀 캔디, 최화정이 열한 번째 ‘마이(my) 스타’로 출연한다.

이날 방송되는 ‘비서진’에서는 그간 볼 수 없었던 로맨틱한 하루가 펼쳐진다. 평소 최화정에게 “베이비”라는 애칭을 듣던 김광규와 10년 넘게 최화정을 이상형으로 밝혀온 이서진은 첫 만남부터 설렘을 감추지 못한 채 사심 100% 수발에 나선다.

사진=SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’
사진=SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’


김광규는 은근한 플러팅으로 분위기를 주도하고, 이를 지켜보던 이서진은 특유의 냉정한 판단력은 잠시 내려둔 채 “드러운(더러운) 손으로 만지지 마”라며 질투하는 모습을 보인다. 최화정은 “베이비 오늘은 편하게 있어”라며 김광규를 수발에서 열외로 하는 파격적인 특혜를 선사해 현장을 술렁이게 만든다.

그러나 이서진 역시 최화정의 집에 자주 방문했었다는 깜짝 고백으로 분위기를 반전시키며 팽팽한 삼각 구도를 이어간다. 사랑에 서툰 ‘쉰’생아 이서진과 김광규는 최화정의 매력에 점점 빠져들어 “흔들려요 지금” “어렸을 때 만났으면 진짜 만났을 거야”라는 등 최화정을 향한 사랑 고백을 이어나간다.

과연 이서진, 김광규 중 최화정의 애착 연하남이 될 주인공은 누구일지 본 방송이 더욱 주목된다.

‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’은 이날 오후 11시 10분 방송된다.

뉴스1
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
서현진, ‘멜로 퀸’의 귀환
최지우, 변함없는 미모
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들
“광고만 벌써 몇 개야” 생후 10개월 ‘심형탁 아들’ 하루, 광고 러브콜 근황

“광고만 벌써 몇 개야” 생후 10개월 ‘심형탁 아들’ 하루, 광고 러브콜 근황
‘암 투병’ 박미선이 전한 밝은 근황 “건강하셔야 해요”

‘암 투병’ 박미선이 전한 밝은 근황 “건강하셔야 해요”
“얼렁뚱땅 입장문, 나라면 저렇게 안 해” 박나래 대응 조언한 변호사

“얼렁뚱땅 입장문, 나라면 저렇게 안 해” 박나래 대응 조언한 변호사
나나, ‘강도 사건’ 이후 꼭 챙겨다닌다는 ‘필수 아이템’은?

나나, ‘강도 사건’ 이후 꼭 챙겨다닌다는 ‘필수 아이템’은?
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지
입짧은햇님 “모든 활동 중단”…박나래 ‘주사이모’ 논란 확산

입짧은햇님 “모든 활동 중단”…박나래 ‘주사이모’ 논란 확산
‘공개 열애 2번’ 전현무, 타투 있는 여성과 교제…수줍은 미소

‘공개 열애 2번’ 전현무, 타투 있는 여성과 교제…수줍은 미소
HIV 감염 숨기고 무방비 성관계…20대 남성 실형

HIV 감염 숨기고 무방비 성관계…20대 남성 실형
“저속노화쌤 스토킹? 성적 역할 강요당했다” 정희원에 피소당한 연구원 반박

“저속노화쌤 스토킹? 성적 역할 강요당했다” 정희원에 피소당한 연구원 반박
인기 클릭
Weekly Best

  1. “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

    “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

  2. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  3. 황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

    황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

  4. 야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

  5. 전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

    전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치