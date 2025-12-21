기사 검색
주우재, 수상소감 중 돌발 고백 “아린아 사랑해”…다급히 해명한 ‘깜짝’ 정체는

입력 :2025-12-21 11:16:55
수정 :2025-12-21 11:16:55
‘2025 KBS 연예대상’ 주우재. KBS 유튜브 캡처
‘2025 KBS 연예대상’ 주우재. KBS 유튜브 캡처


방송인 주우재가 연말 방송사 시상식 무대에서 ‘사랑 고백’을 했다가 다급히 해명했다.

20일 오후 서울 영등포구 여의도 KBS신관공개홀에서 열린 ‘2025 KBS 연예대상’에서 주우재는 ‘옥탑방의 문제아들’로 쇼&버라이어티 부문 우수상을 수상했다.

무대에 오른 주우재는 “제가 정확히 2년 전에 이 자리에서 우수상을 수상했다. 그때 우느라 수상소감을 제대로 못했던 기억이 있다“며 ”아까 후보 화면이 나오는데 다들 밖에서 흙 묻히고 뒹굴고 하시더라. 그런데 저랑 세찬이는 옥탑방에 앉아서 꿀 빨고 있는 영상이 나왔다. 받기 민망했지만 이렇게 큰 상을 또 한번 주셔서 너무 감사드린다”고 솔직하면서도 유쾌한 소감을 전했다.

이어 제작진과 양세찬, 가족을 언급한 주우재는 “우리 가족 너무 사랑하고. 아린아, 사랑해”라고 깜짝 고백했다.

‘2025 KBS 연예대상’ 주우재. KBS 유튜브 캡처
‘2025 KBS 연예대상’ 주우재. KBS 유튜브 캡처


참석한 동료 연예인들과 진행자, 관객석에서 순간 정적이 흐르자 이를 의식한 듯 주우재는 다급하게 “아린이는 제 조카입니다”라고 설명하더니 “드로야, 건강하자. 드로는 제 강아지입니다”라고 재치 있게 덧붙였다.

주우재의 다급한 해명에 시상식 진행자 중 한명인 이찬원은 “아, 깜짝 놀랐습니다”라고 안도하며 진행을 이어가 웃음을 더했다.

