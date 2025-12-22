기사 검색
"정용진도 줄 서는 식당" 재벌 회장도 예외 없이 웨이팅했다는 곳

입력 :2025-12-22 09:03:04
수정 :2025-12-22 09:03:04
사진=KBS '사장님 귀는 당나귀 귀' 캡처
사진=KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처


조서형 셰프가 자신의 식당에 정용진 신세계 회장도 줄을 선다고 했다.

조서형은 21일 방송한 KBS 2TV 예능프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에 스페셜 MC로 출연했다.

김숙은 조서형을 향해 “‘흑백요리사’의 ‘장사천재’다. 우리 중에 최연소다. 1995년생”이라고 했다.

조서형은 지난해 공개된 넷플릭스 예능프로그램 ‘흑백요리사:요리 계급 전쟁’에 ‘장사천재’라는 닉네임으로 출연했었다.

김숙은 조서형이 운영 중인 식당을 언급하며 “재벌가 회장님이 방문했다”며 정 회장이 다녀간 얘기를 꺼냈다.

사진=KBS '사장님 귀는 당나귀 귀' 캡처
사진=KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처


조서형은 “저희는 너무 영광”이라며 “그 이후로도 자주 와주셨다”고 했다.

김숙이 “앉을 자리가 없는데 기다리는 거냐”고 하자 “웨이팅을 해서 오신다”고 말했다.

뉴시스
