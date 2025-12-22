“정용진도 줄 서는 식당” 재벌 회장도 예외 없이 웨이팅했다는 곳

“엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

방송인 조혜련이 자녀를 독립시키고 난 이후의 현실을 털어놨다. 20일 모델 이현이의 유튜브 채널 ‘워킹맘 이현이’에는 ‘이런 얘기까지 할 줄 몰랐어! 차원이 다른 선배 워킹맘 조혜련·이혜정’이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 이현이는 선배 워킹맘인 조혜련, 그리고 친구 이혜정과 함께 워킹맘 회식을 가졌다. 이현이는 이 자리에서 “우리 세 사람의 공통점은 워킹맘이라는 것 아니냐”라며 “하지만 조혜련 선배님은 우리보다 윗세대, 원조 워킹맘이다”라고 조혜련에게 존경을 표했다. 이에 조혜련은 “지금은 엄마라고 할 수 없는 게, 애들…