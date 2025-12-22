기사 검색
야구선수 최준석, 20억 사기 피해 “15년 가족처럼 지낸 사람”

입력 :2025-12-22 10:06:06
수정 :2025-12-22 10:06:06
사진=KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처
야구선수 최준석이 지인에게 거액의 사기를 당한 사실을 털어놨다.

21일 방송된 KBS 예능프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서 최준석은 과거 건물 투자 과정에서 겪은 아픈 경험을 공개했다.

이날 최준석은 “정말 친한 사람에게 건물 투자해서 사기를 맞았다”며 “금액대가 20억이 넘어간다”고 말했다.

이에 박명수는 “20억이면 너무 큰 돈이다. 평생 모든 건데”라며 안타까움을 드러냈다.

양준혁이 “어떤 사이였느냐”고 묻자, 최준석은 “진짜 15년도 넘게 가족처럼 지냈다”고 답했다.

양준혁은 “가까운 사람들이 사기 친다니까”라며 “근데 무슨 사기를 당했단 말이냐”고 물었다.

사진=KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처
이에 최준석은 “건물까지 확인했다”며 “그때부터 믿고”라고 말끝을 흐렸다.

이를 들은 양준혁은 “네가 안 찍고 도장을 줬구나”라고 했고, 최준석은 “믿고 그냥 줬다”고 밝혔다.

이어 최준석은 “왜냐하면 이 사람이 나한테 설마 (사기 칠까) 하는 그런 생각이 있었다”고 털어놨고, 양준혁은 “이제 50억 다시 벌면 된다”고 위로했다.

뉴시스
