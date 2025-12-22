기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

안정환, 북한 출신 통역사와 아찔한 일화 공개 “나한테 총 쏜다고”

입력 :2025-12-22 17:17:54
수정 :2025-12-22 17:17:54
사진=유튜브 ‘안정환19’ 캡처
사진=유튜브 ‘안정환19’ 캡처


축구 국가대표 출신 방송인 안정환이 일본에서 함께 일했던 북한 출신 통역사와의 일화를 공개했다.

안정환은 최근 공개된 유튜브 ‘안정환19’ 영상에서 “예전에 내가 일본에 있을 때 통역이 있었는데 북한 동포였다”고 당시를 떠올렸다.

그는 “그 당시 북한이 미사일 쏘는 이슈가 계속 있을 때였는데, 가만 있다가 통역사한테 ‘너 혹시 전쟁 나면 나한테 총 쏠 거야?’라고 물어봤다”고 말했다.

이어 “한 5초 정도 가만히 있더니 ‘어쩔 수 없죠’ 딱 그러는 거”라고 말해 주위를 놀라게 했다. 이를 들은 김남일은 “형이 못 해줘서 그런 거 아니야?”라고 물었다. 그러자 안정환은 “내가 얼마나 잘해줬는데 집에서 밥도 먹였다”고 답했다.

사진=유튜브 ‘안정환19’ 캡처
사진=유튜브 ‘안정환19’ 캡처


안정환은 “근데 걔가 한국에 너무 와보고 싶다는 거야. 그래서 내가 대사관에 보증을 서줬고, 걔가 한국에 놀러 왔다”며 “홍대 문화도 느껴보고 클럽도 가보고, 숙소도 잡아줬다”고 덧붙였다.

안정환은 시간이 지난 뒤 다시 “너 전쟁 나면 형한테 또 총 쏠 거야?”라고 물었더니 “에이 이제 안 쏘죠”라는 답이 돌아왔다고 전했다.

그는 “한국에 와 보니 적대감도 없고, 한국이 북한을 미워하는 게 아니구나를 자기가 깨달은 거다”라고 말했다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
북한 통역사가 한국 방문 후 안정환의 재질문에 어떻게 대답했나요?
인기기사
강한나, ‘우아한 자태’
‘영화 한 장면’ 신민아♥김우빈 결혼식 사진 공개
예쁜 제니
제니, 인형
예쁜 제니
장원영·안유진, 우열 가기리 힘든 비주얼
장원영, 핫팬츠 입고 성큼성큼
카리나, AI 비주얼
윈터, 겨울은 나의 계절
에스파, 누구 하트 받으실래요
안유진, 말랑말랑 손 인사
이서, 상큼 요정
조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’
기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”

기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”
야구선수 최준석, 20억 사기 피해 “15년 가족처럼 지낸 사람”

야구선수 최준석, 20억 사기 피해 “15년 가족처럼 지낸 사람”
‘25㎏ 감량+5번째 코수술’ 풍자, 몰라보게 예뻐진 근황

‘25㎏ 감량+5번째 코수술’ 풍자, 몰라보게 예뻐진 근황
“비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다

“비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다
“삼키고 항문에 넣고” 경악…몸속에 ‘이것’ 숨긴 태국 여성들 딱 걸렸다

“삼키고 항문에 넣고” 경악…몸속에 ‘이것’ 숨긴 태국 여성들 딱 걸렸다
“HIV 보균자의 혈액이…” ‘10여명 사상’ 대만 칼부림에 보건당국 비상

“HIV 보균자의 혈액이…” ‘10여명 사상’ 대만 칼부림에 보건당국 비상
정희원 “나는 가스라이팅 피해자…‘안희정처럼 되지 말라’며 접근”

정희원 “나는 가스라이팅 피해자…‘안희정처럼 되지 말라’며 접근”
정희원, 사생활 논란 끝에… 서울시 건강총괄관 사의 표명

정희원, 사생활 논란 끝에… 서울시 건강총괄관 사의 표명
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  2. 황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

    황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

  3. 김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

    김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

  4. 전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

    전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

  5. 야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공