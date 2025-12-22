기사 검색
모델 진정선, 예비신랑 공개…‘주지훈·박서준 닮은꼴’

입력 :2025-12-22 16:20:44
수정 :2025-12-22 16:20:44
사진= SBS ‘동상이몽 시즌 2 너는 내 운명’ 캡처
사진= SBS ‘동상이몽 시즌 2 너는 내 운명’ 캡처


‘동상이몽2’ 진정선이 예비 신랑을 공개한다.

22일 방송되는 SBS ‘동상이몽 시즌 2 너는 내 운명’(이하 ‘동상이몽2’)에서 이현이가 후배 진정선을 위해 통 크게 ‘플렉스’를 한다.

이현이, 홍성기 부부에게 ‘도전! 수퍼모델 코리아 2’ 최연소 우승자 출신 모델 진정선이 찾아왔다. 진정선은 이현이와 15년째 인연을 이어온 후배이자 일명 ‘이현이가 가슴으로 낳은 딸’로 불린다고. 내년 1월 결혼을 앞둔 진정선은 배우 주지훈, 박서준 닮은 꼴의 예비 신랑과 함께 인사차 이현이 부부를 찾았다.

사진= SBS ‘동상이몽 시즌 2 너는 내 운명’ 캡처
사진= SBS ‘동상이몽 시즌 2 너는 내 운명’ 캡처


그러나 이현이는 축하보다 눈물을 먼저 보여 모두를 놀라게 했다. 최근 진정선이 자동차 플랫폼 사기 피해를 겪으며 결혼 준비에 위기를 맞았기 때문. 결국 이현이는 진정선을 위해 초호화 드레스숍부터 럭셔리 한강 전망 예식장 투어까지 직접 나섰다.

이현이는 후배의 결혼을 위해 웨딩 업체를 알아보는 것은 물론, 협찬과 할인까지 성사했다. 입이 떡 벌어지는 스케일에 스튜디오에서는 “통 크다”, “이현이 파워”라며 감탄을 금치 못했다는 후문이다. 위기를 맞은 신부 진정선을 위해 준비한 이현이의 초호화 플렉스 현장은 방송을 통해 최초 공개될 예정이다.

22일 밤 10시 10분 방송.

뉴스1
