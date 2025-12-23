기사 검색
사생활 논란에…MBC, 5개월 만에 '정희원 라디오' 폐지

입력 :2025-12-23 09:44:27
수정 :2025-12-23 09:44:27
정희원 라디오
정희원 라디오


MBC가 저속노화 전문가 정희원이 진행한 라디오를 폐지했다.

MBC 표준FM ‘정희원의 라디오 쉼표’는 19일 방송을 끝으로 막을 내렸다. 올해 7월 시작한 지 5개월 만이다. 22일 “라디오 쉼표 진행자의 개인적 사정으로 ‘라디오 문화센터’를 편성하게 됐다”며 “청취자들의 너른 양해 부탁드린다”고 청했다.

최근 정희원은 위촉연구원으로 일하던 30대 여성 A와 불륜 의혹에 휩싸였다. 17일 A를 스토킹처벌법 위반과 공갈미수 혐의로 서울 방배경찰서에 고소했다. A는 19일 서울지방경찰청에 정희원을 위력에 의한 강제추행, 저작권법 위반, 무고, 명예훼손, 스토킹처벌법 취반 등 혐의로 맞고소한 상태다.

정희원은 2023년부터 저속노화 개념을 대중에 알렸다. 지난해 서울아산병원 노년내과 교수로 재직하다 퇴사했다. 유튜브 채널 ‘정희원의 저속노화’를 운영했으며, 구독자는 약 60만명에 달했다. 이번 논란으로 21일 서울시 건강총괄관에서 물러났다.


